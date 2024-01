Clavijo pide “dar visibilidad” a la emergencia migratoria en Canarias en su audiencia con el papa

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó este lunes al papa Francisco la necesidad de “dar visibilidad” a la emergencia migratoria que vive Canarias. El presidente Clavijo aprovechó la audiencia privada con el pontífice para hacer un llamamiento a las instituciones europeas y al Gobierno de España para que “haya un mayor peso de las políticas de cooperación y desarrollo en África”, informa el Ejecutivo autonómico.

Para el jefe del Ejecutivo canario las soluciones a la emergencia migratoria que viven las islas pasan por “desarrollar el continente africano” e hizo hincapié en la necesidad “de concentrar todos los esfuerzos en atender la Ruta Canaria” que calificó como una de las más mortíferas del mundo. El presidente de Canarias trasladó al papa Francisco que el año pasado dieciséis personas fallecieron al día en la Ruta Atlántica y advirtió que “la situación no cambiará mientras haya una diferencia tan abismal entre Europa y África”.

Precisamente, el presidente Clavijo confió en que el encuentro con el papa Francisco “sirva para que instituciones y la ciudadanía tomen conciencia de que África tiene un grave problema de guerra, de sequía, de cambio climático que va a seguir provocando que miles de personas arriesguen su vida”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó “el drama humanitario que viven las Islas a Su Santidad” en un encuentro celebrado este lunes en el Vaticano junto al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, la titular de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, al que también asistieron los tres obispos de Canarias, Bernardo Álvarez, José Mazuelos y Cristóbal Déniz. No obstante, el presidente de Canarias destacó que “el nivel de conocimiento, de detalle, que tenía su Santidad de lo que estaba ocurriendo en Canarias” y trasladó su agradecimiento por preocuparse y dar visibilidad a la crisis migratoria.

El presidente de Canarias trasladó al término de la audiencia las palabras de agradecimiento del papa Francisco “al pueblo canario por cómo está cogiendo a las personas que llegan a las islas, con esa dignidad, con ese arrope, con esa solidaridad. Me ha trasladado su agradecimiento a todos los canarios por ese comportamiento ejemplar lejos del discurso xenófobo”, explicó.

Por su parte, Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, manifestó que “Su Santidad ha sido fundamental para hacer saber y hacer notar al resto del mundo la importancia que está teniendo este asunto migratorio, esta migración masiva que se está produciendo en nuestra tierra”.

Además, añadió que “es un día importante, y lo es porque ya hemos tocado casi todos los lugares para hacer saber al resto del mundo que Canarias les necesita. Que los inmigrantes que llegan a nuestra tierra les necesitan. Que nosotros solos no seremos capaces de afrontar una situación como esta, que estamos sumamente saturados, que estamos poniendo todo de nuestra parte para poder atenderles, que hay solidaridad, que hay apuesta por recibirles y poder ayudarles”, concluyó.

Datos inmigración

En estos primeros días de 2024 han arribado a las islas 3.000 personas. En 2023, Canarias batió su récord histórico de llegada de migrantes: 39.910 personas en 610 embarcaciones alcanzaron las costas canarias el pasado año, superando la crisis de los cayucos de 2006 (31.168) y la anterior de 2020 (23.023). De 2022 a 2023 las llegadas a las islas han aumentado un 154%.

La crisis migratoria de 2023 ha provocado que un gran número de menores lleguen a Canarias, una situación inédita en comparación con las oleadas anteriores. Según la Ley del Menor, la responsabilidad de tutelar a estos menores recae en la Comunidad Autónoma donde llegan, lo que significa que el archipiélago se encuentra enfrentando solo el desafío de cuidar a todos los menores migrantes no acompañados que arriban a sus costas. En la actualidad, hay 65 centros destinados a menores extranjeros no acompañados en las islas, lo que representa un aumento de 26 centros desde el inicio de este mandato (39). Estos centros albergan a aproximadamente 4.500 menores extranjeros no acompañados.

Sobre este asunto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, avanzó que la semana que viene estarán disponibles unos textos legislativos en los que está trabajando el Ejecutivo canario para que en el primer trimestre de este año se pueda cambiar la ley y que “sea el Estado el que distribuya a esos menores acorde a los criterios que se pacten con el resto de las Comunidades Autónomas para proteger a los niños y las niñas para que puedan desarrollarse y tener un proyecto de vida”, subrayó. “Yo le he dado a su Santidad un dato. Nosotros tenemos ahora mismo 4.521 menores no acompañados en una población en las islas de 2,2 millones de habitantes. Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, tiene 11.700. El problema es que no los podemos atender, no les podemos dar la integración y ese proyecto de vida que podría ser nuestros hijos, nuestros nietos. Y ahí tiene que haber solidaridad. Apelar a la solidaridad de las comunidades autónomas ha sido un absoluto fracaso”, concluyó.

Regalos al Papa

La comitiva canaria ha hecho entrega de una serie de objetos al Sumo Pontífice para “acercarle la realidad del drama humanitario de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo”. Entre ellos se encuentran diversas cartas, que son un consuelo y un grito a la esperanza, que da voz a los más de 4.500 menores extranjeros no acompañados que en los últimos meses han llegado a Canarias y que hoy conviven aquí buscando una oportunidad de vida futura. También un manuscrito de la bula Pastor Bonus del Papa Pío II, expedida en 1462, apoyando el obispo de Canarias, Diego López de Illescas, en la que le concedía diversos privilegios para actuar con la excomunión a quien esclavizase a los aborígenes de las islas.