Raquel Díaz fija como prioridad “crear viviendas” para que La Palma “no siga perdiendo población y envejeciendo”

La candidata del Partido Popular al Parlamento de Canarias por La Palma, Raquel Díaz, ha defendido “la necesidad de articular un conjunto de medidas para que la isla crezca en población, rechazando de forma tajante que debamos asumir que el futuro de nuestro territorio sea el envejecimiento”, informa en nota de prensa.

Raquel Díaz ha hecho especial hincapié en que “la construcción de viviendas” es un objetivo “irrenunciable”, ya que “de otra manera es imposible retener a nuestra gente ni aspirar a un incremento poblacional necesario y deseable”. “Qué oportunidades vamos a crear si nuestra gente no tiene dónde alojarse”, ha sentenciado.

Díaz ha señalado que “la baja natalidad es un factor generalizado. No podemos decir que es exclusivo de La Palma y que, por ello, tenemos una población prácticamente estancada desde hace dos décadas”. En el caso de La Palma, “se une que la salida de nuestros jóvenes fuera de la isla, que en un importante porcentaje no regresan. Habrá que preguntarse la razón. Y lo primero es que no estamos ofreciendo viviendas y, luego, también apostar por fomentar oportunidades para desarrollar su actividad profesional”.

Además de viviendas, la candidata del PP ha sostenido que “también debemos incrementar la formación superior en nuestra isla, tanto de manera presencial como telemática; y apoyar a los empresarios e inversores para generar desarrollo y crear empleo, que es la politica social más importante que se puede desarrollar”. “Hay que activar nuestros principales motores económicos, el sector primario, el turismo y también el comercio y apostar por la digitalización y la diversificación de nuestra economía”, ha resaltado.

Díaz tiene claro que “urge un gobierno que legisle de acuerdo a las especificaciones de las realidades insulares. Tenemos una isla que ofrece una buena calidad de vida, en la que es un lujo poder vivir, pero tenemos que poner los medios para que jóvenes y no tan jóvenes decidan permanecer o venir a nuestro territorio”.

La candidata popular ha señalado que el plan para gobernar de Manuel Domínguez, “da las garantías de desarrollo y activación de la economía, también, de las islas periféricas, apostando por sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la industria, la educación y el turismo para crear empleo, riqueza, fijar población, facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la competitividad de las islas no capitalinas”.

Por último, Raquel Díaz pide el voto para el Partido Popular, “porque nuestra tierra necesita soluciones estratégicas y un proyecto de transformación con la solidez que sólo las políticas del Partido Popular de Canarias, liderado por Manuel Domínguez, puede llevar a cabo desde el Gobierno a partir del próximo 28 de mayo”.