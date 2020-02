La visita del embajador de Japón en España a La Palma es “importante” para la “posible instalación” del TMT en El Roque

El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, tras la visita institucional a La Palma del embajador de Japón en España, Kenji Hiramatsu, ha manifestado este viernes que la misma ha tenido lugar “en un momento importante para dar conocer la Isla y todo lo que pueda dar al exterior en un tema clave como es la posible instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT en sus siglas en inglés) en La Palma”. Subrayó que “las administraciones públicas palmeras creo que hemos realizado la tarea de forma eficaz” para que la magainfraestructura científica se pueda construir en el Observatorio del Roque de Los Muchachos en una parcela situada, en este caso, en las cumbres del municipio de Puntagorda.

Kenji Hiramatsu ha estado acompañado en su visita a La Palma por Josep Piqué, exministro y presidente de la Fundación España-Japón, y Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias.

La Palma, como segunda opción, aspira a albergar el citado gigante destinado a la exploración del universo si, finalmente, el consorcio internacional que lo promueve no consigue emplazar el TMT en el complejo astrofísico de Mauna Kea, en Hawái, dada la oposición de los nativos de aquella isla que consideran sagrado el lugar donde se presente edificar.

El mencionado consorcio está formado por instituciones científicas de Estados Unidos, China, India, Japón y Canadá, como socios principales. El presupuesto de construcción del TMT asciende 1.400 millones de dólares (unos 1.260 millones de euros). Su plan A ha sido siempre ubicarlo en Mauna Kea, a más de 4.000 metros de altitud, en un complejo científico que ya cuenta con trece telescopios.

Foto de familia de la visita.

Mariano H. Zapata apuntó que la tramitación para que el TMT se instale en La Palma se ha efectuado “en tiempo porque consideramos que es un proyecto vital, trascendental, para la Isla y para el desarrollo astronómico del Roque de Los Muchachos”.

Destacó que el embajador de Japón en España ha visitado el Roque de Los Muchachos, observatorio estelar donde, dijo, está “ubicada la flor y nata de la astronomía mundial” y, por tanto, “podrá hacerse una composición de lugar de lo que somos capaces de hacer en La Palma”.

El embajador de España en Japón aseguró que “estamos muy contentos de visitar esta Isla tan bonita y tenemos la prioridad de conocer los observatorios; nos encontramos impresionados con la calidad de los cielos y de las posibilidades que ofrece el IAC, estamos trabajando con expertos del IAC y vamos a seguir trabajando para mejorar nuestras relaciones sobre este campo a ver si podemos hacer algo nuevo en el futuro”, dijo, y se comprometió a “hablar con el gobierno de Japón para ver qué tipo de colaboración podemos hacer en el futuro”. “Estamos encantados de la cálida acogida del pueblo de esta Isla y de visitar muchos lugares, pero dos días es un tiempo muy corto para disfrutar de tanta belleza, por lo que vamos a volver otra vez por un tiempo más largo”, avanzó.

Josep Piqué agradeció al embajador de Japón que “me haya permitido acompañarle en esta visita en calidad de presidente de la Fundación y del Foro España-Japón”. “Hoy quiero constatar lo que ya tuve la oportunidad de conocer hace muchos años en mi etapa política, y es la calidad del observatorio, de sus integrantes y de todos los investigadores”, resaltó, y añadió que “creo que estamos ante una magnífica oportunidad, es verdad que el TMT es un consorcio internacional, con muchos países e instituciones públicas y semipúblicas, no son los gobiernos directamente los que intervienen; hay otra candidatura en Hawái, pero que está atravesando dificultades que en principio parece que no se pueden superar, pero no se trata de aprovecharse de estas circunstancias sino de hacer un planteamiento en positivo, que es exactamente lo que se está haciendo”, afirmó. “Celebro que el embajador pueda transmitir a su gobierno y a las instituciones japonesas interesadas, la importancia de lo que estamos hablando y la posible contribución, si puede ser cuanto más intensa mejor, a ese importantísimo proyecto”, añadió.

“Estamos hablando de la ciencia, pero del futuro, de avances sustanciales en esta extraordinaria revolución tecnológica que estamos viviendo y que tiene unas repercusiones para todos nosotros en nuestra vida cotidiana absolutamente fundamentales”, resaltó Piqué. Por tanto, agregó, “todo lo que podamos hacer todos, yo también modestamente desde la Fundación, no duden de que lo vamos a hacer porque pensamos que vale la pena, que, desde luego, La Palma se lo merece y el futuro de todos también”.

El director de Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo, admitió que “hay que ser cautos y tener paciencia, las circunstancias son complicadas, cada país tiene que tomar sus decisiones y cada socio debe tomar también las suyas a su ritmo”.

“Lo único que puedo decir es que estoy especialmente agradecido al embajador de Japón en España por haber visitado nuestro observatorio y La Palma y agradecer a todas las instituciones palmeras el apoyo tan decidido que tienen hacia el IAC y hacia los proyectos que pueden traer”, subrayó.

“Me siento moderadamente optimista de que podamos tener una instalación tan importante para la ciencia en el mundo en La Palma, pero de momento, debemos dejar que las cosas transcurran a su tiempo y a su ritmo; y ser paciente, no es agónico, pero sí es verdad que es inquietante saber cuál va a ser el futuro de nuestra instalación”, reconoció.

“Lo que quiero transmitir al embajador es que con el IAC van a contar siempre, tendrán todo el apoyo de nuestra institución científica en caso de que Japón también decida que La Palma es el sitio para instalar el TMT”, concluyó.