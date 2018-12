Samuel García y Rosanna Simón dicen ‘No’ al alcohol y a las drogas

El atleta de Santa Cruz de La Palma, Samuel García, y la taekwondista de Los Llanos de Aridane, Rosanna Simón, protagonizan la campaña Mejor ser SIN, una iniciativa del Cabildo de La Palma dirigida especialmente al público juvenil con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol y drogas, sobre todo en épocas festivas y más concretamente durante la presente Navidad, informan en nota de prensa.

La consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, y los dos deportistas internacionales de La Palma han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que han dado conocer los objetivos de esta campaña, que pasan por hacer visible entre la población juvenil otras posibilidades de diversión y socialización sin necesidad de recurrir al alcohol y a los estupefacientes como estimulantes.

La campaña se está desarrollando con especial incidencia en las redes sociales (Facebook y Twitter) del Cabildo Insular de La Palma, así como con un perfil propio en Instragram (@mejorsersin), la red con mayor atractivo para la juventud palmera. Además, Mejor ser SIN está presente en medios de comunicación digitales, publicidad estática, mobiliario urbano y otros soportes.

“Pretendemos que la campaña se siga afianzando en estos últimos días del año, y para ello hacemos un llamamiento a aquellas personas y colectivos que lo deseen para que se sumen a la misma remitiendo fotografías en las que emulen el gesto de Samuel y Rosanna, es decir, levantar los brazos en señal de victoria”, ha señalado la consejera de Asuntos Sociales.

Jovita Monterrey también ha apuntado que la incorporación de cuatro vídeos a las redes sociales, y las réplicas del gesto de Mejor ser SIN que ya han realizado consejeros del Cabildo o colectivos como los del CECOPIN o Bomberos de La Palma pretenden ser un aliciente para seguir llamando la atención de la sociedad palmera en general y de la juventud en particular “en torno a la idea de que drogas y alcohol no pueden ni deben ser parte de la celebración, ya que la sociedad es perfectamente consciente de que su consumo inicia un camino pernicioso en cuanto a hábitos no saludables y posibles adicciones perjudiciales para el desarrollo de la persona”.

Samuel García ha asegurado que esta campaña “es una gran iniciativa por parte del Cabildo, en la que no tuve ninguna duda en apoyar desde que me contactaron”. Al respecto, el atleta también ha apuntado sentirse “muy involucrado con mi isla, en la que creo que entre la juventud hay que promover que se eviten conductas y comportamientos relacionados con el consumo de drogas y alcohol”.

Rosanna Simón ha destacado la importancia de la campaña, de la que ha dicho que “ayuda a ser conscientes de una realidad que hay que confrontar, ya que la juventud cada vez más pasa por momentos difíciles y se apoya, por error, en el alcohol y las drogas”. La taekwondista ha asegurado que la infancia y la juventud son momentos importantes para remarcar mensajes de este tipo y concienciar “de que la vida se puede disfrutar de otro modo y sin caer en hábitos perjudiciales”.

La campaña Mejor ser SIN se enmarca en el proyecto Elaboración de planes insulares y coordinación de acciones de prevención insular en materia de drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de La Salud y dentro del Plan de Prevención de Drogodependencias del Gobierno de Canarias.