Spar La Palma financia becas para la formación de adultos en Radio Ecca

Tomás Barreto, propietario de Tomás Barreto S.A., y Lucas López SJ, director general de Radio Ecca, renovaron el convenio a través del cual la empresa palmera financia becas para que las personas adultas con menos recursos, puedan cursar diversos cursos de formación en Radio Ecca, se informa en nota de prensa.

Por su parte, Radio Ecca se compromete a utilizar los fondos donados al desarrollo de sus fines fundacionales. El convenio firmado tendrá una duración de un año.

Las ayudas facilitadas a Radio Ecca por parte de Tomás Barreto S.A. durante los últimos seis años, ha servido para atender necesidades formativas de más de un centenar de personas, cifra que seguirá creciendo gracias a la continuidad de la colaboración entre ambas entidades.

Para Tomas Barreto, “colaborar con Radio Ecca es una forma de devolver a la sociedad palmera parte de lo que nos da, pero sobre todo, es nuestra forma de construir justicia y participar en el desarrollo de la isla, ya que una sociedad no puede desarrollarse si no cuenta con personas formadas”.

Lucas López, como representante de Radio Ecca, destacó “que esta entidad no puede entenderse si no es desde el tejido de la sociedad canaria, si no es porque está preparada para atender a quienes se van quedando, si la solidaridad y el compromiso no son parte de su ADN. Tomás Barreto es un ejemplo de ello”.