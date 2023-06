Arranca en La Palma la recogida de firmas para la Ley de Volcanes al cumplirse 21 meses del inicio de la erupción “más destructiva del último siglo en Europa”

La recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de una Ley canaria de Volcanes, que el pasado 14 de junio comenzó con un acto de presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), tiene este lunes 19 su arranque oficial en La Palma, concretamente en la plaza de España de Los Llanos de Aridane, en horario de mañana y tarde. “Un día simbólico, porque se cumplen 21 meses del inicio de esta fatídica erupción, la más destructiva del último siglo en Europa”, informa la Plataforma Volcán.

La comisión promotora de esta ley frente a catástrofes volcánicas necesita recabar en tres meses un total de 15.000 firmas de apoyo para que el Parlamento canario debata y vote la aprobación de esta propuesta legislativa, con la que se pretende “garantizar derechos para que la población damnificada por fenómenos geológicos de este tipo pueda tener una recuperación justa y en un tiempo razonable”, subraya.

Por ello, y dentro del calendario de actos y de recogida de firmas, se ha programado una jornada informativa en la citada plaza frente al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

En la presentación de la ILP el pasado día 14 en el salón de actos de la Facultad de Derecho, la abogada Guadalupe González Taño, que asesora a la comisión promotora, disertó sobre la necesidad de cambiar leyes “porque la única catástrofe en que realmente se pierde el suelo son las volcánicas, pero en España el suelo no se puede asegurar y hay un principio jurídico básico: el suelo nunca se pierde”.

El jurista Octavio Hernández, damnificado y miembro de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021, llamó la atención sobre el hecho de que “se han dictado entre 80 y 100 decretos para tratar de paliar las consecuencias inmediatas de esta erupción en los damnificados, pero la realidad es que lo inmediato no está arreglado, ni el futuro ni los derechos están garantizados”, por lo que defendió “la urgencia de una ley que los garantice y que además sirva para futuros desastres naturales de este tipo en La Palma o cualquier otra isla”.

En el acto intervino también Pedro Bonoso, profesor de Geografía e Historia de la ULL , afectado por esta erupción e integrante de la citada plataforma, quien subrayó que “muchos de damnificados conocen ya tres erupciones en La Palma, y por esta razón es necesaria la existencia de una ley específica para estas situaciones, que, como se ha comprobado, no son tan raras en las vida de una persona, al menos en La Palma”.

“Fue una presentación de la ILP plena de emociones contenidas pero, por momentos, con lágrimas irreprimibles, como la de uno de los portavoces de la comisión promotora, y también de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán en Cumbre Vieja 2021, Juan González, quien se quejó de que 'llevamos una odisea de 20 meses, en que nos duele la inercia de las Administraciones públicas, que nos dejan tiempo para ver la luz; es demasiado duro que los días pasen trayendo aún más olvido y que se nos pase el tiempo”.

Por su parte, Vicente Leal, igualmente miembro de la entidad promotora de la ILP y propietario de la vivienda más próxima a la erupción que aún sigue en pie, “se emocionó también y expresó estas palabras: 'No quiero que ningún isleño pase por otra tragedia como la que estamos pasando nosotros, pues no es lo mismo verlo a través de los medios de comunicación que sufrirlo in situ, en persona; por eso necesitamos una nueva ley”, concluye la nota de prensa.