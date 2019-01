Los perros vuelven a matar en Garafía ovejas de raza palmera en peligro de extinción

Los perros siguen causando bajas en la reducida cabaña de ovejas de raza palmera. En días pasados, tres ejemplares de esta raza en peligro de extinción murieron por los ataques de los canes en una finca de Hoya Grande, en Garafía. El presidente de la Asociación de Criadores de Oveja Palmera, Custodio Pedrianes, ha señalado a La Palma Ahora que si esta situación continúa y no se toma ninguna medida “van a quedar de ovejas palmeras solo las que tiene el Cabildo y pocas más, la gente no está dispuesta a seguir criando estos animales para que los perros los maten”. “Estos ataques se vienen produciendo una vez y otra, año tras año, y muchos ganaderos han dejado ya de criarlas porque no se puede seguir trabajando para los perros de los vecinos y de los cazadores”, ha subrayado.

Pedrianes ha advertido que “si no se toman medidas drásticas con los perros, que tienen dueño y que están sueltos, esto va mal, muy mal”. “Hay muchas buenas palabras, y no digo que los políticos no hagan lo que puedan, pero esto ya es demasiado”. Esta raza autóctona, que fue recuperada por Antonio Manuel Díaz Rodríguez cuando se encontraba ya al borde de la extinción, cuenta en La Palma con poco más de 200 ejemplares.

“Los cuatro ganaderos que quedamos estamos criando un lotito de ovejas por mantener la raza y poco más, porque negocio da poco, 10 o 15 ovejas lo que dan es trabajo”, asegura. “Tenemos los animales cuidados y mimados, como el que tiene un perro o un gato, y cuando llegas y ves que te los han matado… es un poco fuerte”, se lamenta.

En un trabajo realizado por Marichu Fresno, Alfonso Torres y Juan Capote, se afirma que “las Islas Canarias a pesar de ser un territorio relativamente de poca extensión y de haber tenido con la Ley de Puertos Francos la posibilidad de un gran comercio exterior, que ha permitido a los ganaderos la importación de multitud de razas de animales domésticos seleccionados, cuentan todavía con una interesante representación de razas autóctonas. Estos animales han resistido de distinta forma la presión que sobre ellas han ejercido otras razas selectas y la intensificación de la producción ganadera tan generaliza en los últimos años. De todos ellos, la raza Ovina Palmero, a pesar de los esfuerzos del Cabildo La Palma y la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, se encuentra en una situación extrema y muy crítica desde el punto de vista de su conservación debido a su reducidísimo número de ejemplares”. Consideran que se debe “dar a conocer las características de estos animales, sus posibilidades, y, sobre todo, despertar el interés para su recuperación y posterior conservación, atendiendo a que es responsabilidad de todos nosotros que no se pierda parte de nuestra cultura e historia”.