“Basta ya de asesinar mujeres”

Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane acogieron en la tarde de este lunes cadenas humanas convocada por la Plataforma Feminista Palmera en el 8M. En el manifiesto del Día Internacional de la Mujer, el colectivo feminista de La Palma muestra un año más su rechazo a los asesinatos de mujeres y recuerda que “los asesinatos oficiales por violencia machista desde 2003 (cuando se empezaron a contabilizar), sobrepasan los 1.000”. “En todo el mundo son más las mujeres víctimas de violencia machista que las que fallecen por accidentes de tráfico o por cáncer”, aseguran. “Debemos exigir que el rechazo a la violencia sexual sea unánime a nivel administrativo y político y que vaya acompañado de incentivos para realizar cambios culturales”, proponen.

MANIFIESTO 8M LA PALMA

"Otro 8 de Marzo más, tenemos que seguir reclamando todas las demandas que aún nos separan de la igualdad real entre mujeres y hombres. Lógicamente ahora enumeraremos sólo las principales:

BASTA YA DE ASESINATOS CONTRA LAS MUJERES

Los asesinatos oficiales por violencia machista desde 2003 (cuando se empezaron a contabilizar), sobrepasan los 1.000. Cada año una media de 100 mujeres son asesinadas, sólo por ser mujeres. En todo el mundo son más las mujeres víctimas de violencia machista que las que fallecen por accidentes de tráfico o por cáncer. En este 2021, ya son 10 las mujeres víctimas de VG, sólo en España. Éste ha sido el mayor fracaso de nuestra democracia y según han declarado las Naciones Unidas, “la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más numeroso del mundo”.

Las feministas de La Palma y de toda España exigimos que 2021 sea el año en que se revise y se modifique la Ley Orgánica, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, porque queremos vivir tranquilas, libres y seguras. Queremos que todos los asesinatos machistas sean considerados Violencia de Género, en cumplimiento del Convenio de Estambul, no sólo los que tengan vinculación afectiva como hasta ahora.

DEBEMOS EXIGIR que el rechazo a la violencia sexual sea unánime a nivel administrativo y político y que vaya acompañado de incentivos para realizar cambios culturales.

NI UNA MENOS

BASTA YA DE MALTRATO CONTRA LAS MUJERES

El coronavirus es un virus que nos atormenta, pero la violencia de género también es otro virus social, no menos dañino. Muchas mujeres sufren maltrato durante años y años y la mayoría no denuncia y resiste en silencio.

Es necesario que se establezca una educación pública laica y con currículos feministas, ecológicos y anticoloniales además de que incluya educación afectivo-sexual.

Exigimos el reconocimiento de los trabajos de cuidados. Queremos que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados, se asuma la corresponsabilidad social, de todos y todas, de la sociedad y el Estado. Además de que se materialice la aplicación de la "ley de dependencia" y que las trabajadoras del hogar cuenten con condiciones de trabajo justas.

Exigimos más recursos públicos para llevar a cabo una conciliación de la vida personal y profesional con calidad.

BASTA YA DE TRABAJAR LO MISMO Y COBRAR HASTA UN 30% MENOS, porque la mujer en canarias anualmente cobra menos de 3600€ que el hombre.

BASTA YA DE QUE LOS TRABAJOS MÁS PRECARIZADOS, LO DESARROLLEN MUJERES. Copamos los trabajos temporales y los trabajos a media jornada de forma involuntaria.

BASTA YA DE QUE MUCHAS AGRICULTORAS Y LAS GANADERAS PALMERAS TRABAJEN 365 DÍAS CADA AÑO, SIN COMPARTIR LA TITULARIDAD DE SUS PROPIEDADES, NO DE COTIZAR A LA SEGURIDAD SOCIAL, NO RECIBEN SUBVENCIONES, esto trae como consecuencia que sus pensiones se vean mermadas o no tengan derecho.

BASTA YA DE QUE LAS MUJERES OCUPEMOS SÓLO UN 30% DE LOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD. Hay que eliminar el techo de cristal.

BASTA YA DE QUE EL NÚMERO DE MUJERES DESEMPLEADAS EN LA PALMA SEA MUY SUPERIOR AL EL DE HOMBRES. Exigimos políticas de empleo adecuadas para mejorar la situación del desempleo por cuestiones de género.

Nos necesitamos todas y todos.

Nos necesitamos, hoy 8 de Marzo

Y nos necesitamos todos los demás días del año.

FEMINISMOS CANARIOS SIN FRONTERAS"