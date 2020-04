Es una joven solidaria y comprometida con la sostenibilidad ambiental. Gabriela Pérez González, de 15 años, alumna de 4º de la ESO del IES de El Paso, está dedicando el confinamiento a elaborar mascarillas para el personal de un almacén de plátanos, para el supermercado donde compra su madre y “para la gente que quiero”, ha señalado a este digital. “Yo cosía desde hace mucho tiempo, confeccionaba talegas y las vendía para que la gente se concienciara en usar menos bolsas de plástico, pero ahora, con todo lo que ha pasado, me planteé hacer mascarillas porque granito a granito todos podemos ayudar”, asegura. De la dramática situación que está viviendo la sociedad, ve una parte positiva: “Lo bueno de este virus es que el planeta respira y las familias se conocen”. Y traslada un mensaje de “ánimo” porque, afirma, “saldremos adelante”.

“Gabriela siempre está en primera fila, colaborando y ayudando con todas las actividades del centro, sin necesidad de que se lo pidan”, aseguran sus docentes. “Ante estos momentos tan duros y complicados que estamos viviendo, ella ha elegido cómo enfrentarse a ello. Cuando ves esta actitud en los adolescentes confías en que este mundo va a estar en buenas manos”, resaltan.

Hace tiempo Gabriela participó en una marcha reivindicativa en la que participó alumnado del IES de El Paso y exhibió un cartel en el que escribió: Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. “Esa consigna escrita entre las nubes de un cielo dibujado en un sencillo cartón, colgada al cuello de una de nuestras alumnas, no es un simple adorno. Es el lema que ella tiene grabado en su forma de ser. Cuando hay que arrimar el hombro o dar un paso al frente, ahí está ella. Sin pedírselo, ella se arremanga, siempre se ofrece”, destacan.

Mascarillas confeccionadas por Gabriela.

“Su compromiso en las actividades del centro y su generosidad al ofrecer su tiempo y su saber hacer, es admirable. Fiel a esa personalidad solidaria que la caracteriza pertenece a la Red de Escuelas Solidarias de nuestro centro. Por eso nos emociona, pero no nos sorprende, que en esta situación terrible por la que estamos pasando todos con el coronavirus, ella nos muestre el proyecto solidario en el que está trabajando ahora: la confección de mascarillas. Retazos de tela cosidos con amor que servirán de barrera a ese terrible enemigo que es el coronavirus. Pero para la solidaridad no existen barreras ni confinamiento. Ella nos muestra el resultado de su trabajo: 40 mascarillas para los trabajadores de un almacén de plátanos y otras para los de un supermercado al que va su madre a hacer la compra”, explican. “Pero no solo eso, se ofrece para todo aquel que lo necesite”, añaden.

La comunidad educativa del IES de El Paso agradece “a las familias los valores que inculcan a sus hijos. Esos valores que no tenemos que subestimar porque siempre pueden provocar acciones tan admirables como esta y que son las que dan lugar a que el mundo que habitamos sea un lugar mejor”.

“Claro que hay más alumnado implicado, activo y solidario. Pero permítannos que en esta ocasión destaquemos a Gabriela y su gesto desde el confinamiento. Gracias, Gabriela, por enseñarnos a todos que hay esperanza en que la humanidad aprenda que el cuidado del otro y la empatía han de mover el mundo, o estamos perdidos”, concluyen.