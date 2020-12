El Cabildo y el Servicio Canario de Salud conciencian sobre el riesgo de contraer el sida

El área de Acción Social del Cabildo de La Palma, que dirige Nieves Hernández, junto al Servicio Canario de Salud de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, suman esfuerzos para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y conductas seguras para prevenir la infección por VIH, se informa en nota de prensa.

Así lo han manifestado Mariano H. Zapata, presidente de la Corporación Insular, y el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, durante la presentación en rueda de prensa de las Jornadas de Sensibilización del VIH organizadas por ambas instituciones entre el 2 y el 4 de diciembre, que tendrá lugar en el Museo Arqueológico Benahorita de Los Llanos de Aridane. En el evento también han participado la consejera responsable del área, Nieves Hernández y la gerente del Hospital General de La Palma, Mercedes Coello.

Mariano H. Zapata quiso hacer hincapié en que la presentación de estas jornadas se desarrolle en el Día Mundial de la lucha contra el Sida, que este año se desarrolla bajo el lema Solidaridad mundial, responsabilidad compartida porque “se trata de una enfermedad que no tiene cura y, aunque los tratamientos actuales han mejorado la calidad de vida de las personas, se hace más importante que nunca educar en la prevención, especialmente en el colectivo juvenil, para evitar su contagio. Además, esta enfermedad no afecta solo al ámbito individual sino también distintos colectivos, algunos de ellos viéndose estigmatizados, como el LGTBI, las personas drogodependientes y la personas que se mueven en el ámbito de la prostitución”.

“Con el desarrollo de estas jornadas buscamos sumar esfuerzos con el Servicio Canario de Salud para concienciar y sensibilizar, para prevenir, y trabajar conjuntamente con sanitarios y colectivos sociales, así como agentes públicos para erradicar esta enfermedad y otras infecciones de transmisión sexual, cumpliendo de este modo con dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son el número 3, Salud y Bienestar, y el 17, que se trata de la alianza para lograr objetivos”, añadió el presidente.

El máximo representante de la corporación insular incidió en que estas jornadas son una muestra más del compromiso del Cabildo con las personas y defendió en la necesidad de que las administraciones públicas sigan destinando los recursos necesarios a la investigación. “Estas jornadas, en las que se abordarán aspectos como la prevención, sensibilización y concienciación ante el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), serán, sin duda, una gran oportunidad para abordar la enfermedad desde distintas perspectivas y su afección en los distintos grupos sociales, algo que no sería posible sin el gran trabajo del área de Acción Social, la Dirección del Área de Salud de La Palma y a todos los colectivos que participan en este encuentro”, manifestó.

Por su parte, el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha señalado que para poder prevenir aún más y mejor sobre el VIH y el sida, es necesario conocer “la situación actual de este virus y de otras infecciones de transmisión sexual en Canarias”, de manera que se pueda hacer frente a las necesidades, demandas y retos tanto de los profesionales sanitarios que las abordan como de la población en general.

Sánchez explicó que “en 2019 se estimaba que 8.000 personas tenían la enfermedad y un 13% ni siquiera lo sabía. Se trata de una enfermedad, como ha indicado el presidente, que aún no dispone de cura pese a que la medicina ha hecho muchos progresos para que quienes la padezcan puedan ver incrementada notablemente su calidad de vida. Estas jornadas pretenden, no solo incidir en la necesidad de concienciar a la juventud en este sentido para evitar contagios entre este sector de la población más sensible a la misma sino, además, dejar a un lado los estereotipos que afectan a colectivos determinados que aún a día de hoy se ven afectados”.

Las jornadas arrancarán este miércoles 2 de diciembre y las personas interesadas podrán inscribirse a través del enlace https://www.evento7.es/jornadasvih.pdf. La asistencia al evento conlleva acudir con mascarilla de forma obligatoria con el fin de mantener las medidas sanitarias preventivas ante la COVID-19. Asimismo, se puede solicitar información a través del correo eventos@evento7.es .

El programa de este encuentro contará con más de una decena de charlas y sesiones en las que participarán entidades como Cruz Roja, Colectivo Violetas, la Unidad de Atención a las Drogodependencias UAD en La Palma, quienes reflexionarán, entre otros asuntos, sobre cómo el VIH incide en víctimas de violencia sexual, la prostitución, la educación afectivosexual o el estigma social en el colectivo LGTBI.

Intervención del Cabildo y el Servicio Canario de Salud

Entre las ponencias destacan la intervención de la consejera de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud, Nieves Hernández, y la integrante del Colectivo Violetas, Virginia González, que hablarán el jueves 3 de diciembre a las 17:00 horas del proyecto Educación afectivo sexual, desarrollado por el área de Juventud de la corporación insular.

Ese mismo día intervendrá la matrona del Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma, Elena Ortega Barreda y el enfermero del Centro de Salud de Los Llanos de Aridane Uzziel Pérez León, que abordarán la mejora en la calidad asistencial en materia de salud sexual desde la diversidad en el Servicio Canario de Salud.

Ponentes de referencia

La jornada del viernes 4 de diciembre arrancará con un curso sobre el manejo clínico de las infecciones de transmisión sexual, dirigido por la médico especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, María Jesús Barberá Gracia, de la Unidad de ITS de Drassanes-Vall d’Hebron, Barcelona y del enfermero e investigador Julio Morais Martín, del Hospital Vall d’Hebron y BCN Checkpoint.

En la sesión de tarde, la consejera de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud, Nieves Hernández, y el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, abrirán el acto de clausura que contará con la intervención de ponentes de referencia vinculados al VIH.

El presidente de Cruz Roja de la comarca oeste de La Palma, José Raúl Acosta Ventura, moderará el desarrollo de las ponencias, que comienzan con la doctora Mónica Vélez, de Medicina Interna del Hospital General de La Palma, que abordará la epidemiología de las ITS en Canarias. A esta le seguirá la intervención de María Jesús Barberá sobre unidades monográficas como modelo asistencial a la atención de las ITS y la experiencia de la Unidad de ITS Vall d’Hebron – Drassanes.

A continuación, el Doctor en Biología, educador en salud sexual en Adhara Sevilla Checkpoint y profesor de la Universidad de Nebrija, Manuel Reiriz Rojas, disertará acerca del papel de las ONGs en la prevención y atención sanitaria a poblaciones clave. La siguiente ponencia, bajo el nombre Profilaxis Pre-Exposición al VIH (PrEP). Eficacia de la intervención enfermera en la adherencia y visitas de seguimiento para una prevención eficaz, estará ofrecida por el enfermero e investigador Julio Morais Martín.

Las ponencias finalizarán con la participación del médico especialistas en Salud Pública e investigador de Red de la Red de Investigación en Sida del Centro Nacional de Epidemiología, el doctor Carlos Iniesta Mármol, que hablará sobre la situación actual y retos de la implementación de la profilaxis Pre-exposición (PrEP) en España.

La jornada continuará con un coloquio en el que tomarán partido los distintos ponentes y finalizará con la intervención del presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata.