La carne palmera que vende Elia en Fuencaliente tiene fama en Canarias

La carnicería que regenta Elia Hernández Rodríguez, ubicada en la Carretera General de Los Canarios, en Fuencaliente, abierta al público hace seis años, tiene fama más allá de las fronteras insulares por el producto que ofrece: carne de res, cerdo, pollo o conejo criados en La Palma y de excelente calidad. “Tengo clientes del municipio, del resto de la Isla y también de Tenerife o Gran Canaria, que me hacen las reservas por teléfono y después vienen a recogerlas y se llevan bastante cantidad”, ha explicado a este digital Elia, que ha mantenido abierto su negocio durante toda la pandemia. A pesar de la crisis económica que está viviendo la mayoría de los negocios, esta carnicera asegura que “yo no me puedo quejar”.

La Carnicería y Asados Los Canarios, como se denomina el negocio, ha hecho una apuesta por el producto local. “También tengo fruta y verdura de la Isla, todo lo que pueda traer de aquí, de todo un poquito”, dice Elia, que cuenta con dos empleados en su establecimiento, en el que también vende comida preparada. “Hacemos comiditas asadas para llevar”, dice.

Con la venta de productos locales Elia apoya a los ganaderos y agricultores de La Palma y ofrece un producto de excelente calidad, de proximidad, de kilómetro cero.