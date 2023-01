‘Hacia el interior del cosmos’, un libro que nace de La Escuela de Escritura Creativa de la Real Sociedad Cosmológica

La Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma presenta el primer libro de su Escuela de Escritura Creativa ‘Hacia el interior del Cosmos’. Este libro nace de un grupo de escritoras y escritores que desde hace un año vienen reuniéndose en el Salón Noble de la Institución para desarrollar el talento creativo a través de la escritura. Lo componen personas desde los 13 hasta los 80 años. Por primera vez en la historia de La Palma, no solo una Escuela de escritura creativa publica un libro, si no que, además, sus autoras y autores, abarcan todas las generaciones posibles; la creatividad literaria vista desde múltiples ángulos posibles, vitales y emocionantes. Una circunstancia que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo y que ahora es real, con la publicación de este libro. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino valiente, transformador y que lanza un guiño a la esperanza del proceso de crear, de construir literatura nueva y fresca, saltándose en muchas ocasiones las reglas impuestas y dejándonos guiar por el momento, las circunstancias presentes, la emoción interior y, por supuesto, el estilo propio de cada una de las escritoras y escritores.

Es un sueño hecho realidad, no solo para los integrantes de la Escuela, si no también para La Cosmológica que ve, de esta forma, culminado de una forma sublime un trabajo, una constancia cultural creativa que, sin duda, marcará un precedente y abre la puerta a las posibilidades de mostrar el talento literario de muchas personas.

La Escuela de escritura creativa ‘Hacia el interior del cosmos’ es un espacio abierto donde cada semana escribimos sin un horizonte al que llegar, si un punto de partida, con emoción y entrega desde el primer segundo, y que, al mismo tiempo, es un proceso de aprendizaje técnico y que proporciona a los escritores y escritoras que están en ella, herramientas para ampliar su forma de escribir.

El momento ha llegado y por ello este sábado 28 de enero de 2023 a las 20:00 horas en el Salón Noble de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma presentaremos este libro que inicia así su propia aventura literaria. La entrada es gratuita. Debido a causas de espacio el aforo es limitado hasta completarlo.

“Queremos agradecer inmensa e infinitamente a las organización e instituciones públicas que han hecho posible este libro. Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y Fundación CajaCanarias, que con su ayuda nos han regalado la posibilidad de cumplir este sueño”, dice.

“Te invitamos a compartir este momento histórico, y que vivas la emoción de ver nacer un libro hecho con mucho mimo, humildad y cariño, y que quedará en los anales de la historia”, concluye.