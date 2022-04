Los letrados Langa y Lugo defenderán “caso por caso” a los afectados por el volcán de La Palma

Los letrados José Luis Langa González y Carlos Lugo, con despachos en Tenerife y La Palma, defenderán “caso por caso” a las personas afectadas por la erupción del volcán y “lo haremos frente a la Administración, no contra”, explicaron este lunes, 4 de abril, en rueda de prensa.

Los letrados consideran que “existen muchos casos de personas afectadas por el volcán que no han reclamado por la pérdida de sus casas, tierras o negocios porque creen que no tienen nada que hacer, o porque tienen ciertas reticencias para hacerlo”. Por ello, Langa González, que, además es presidente de la plataforma que defiende a los afectados por la Ley de Costas, asegura que “vamos a defender los intereses de todas las familias que han sido afectadas por el volcán”.

En este sentido, los dos abogados aseguraron que “nosotros no somos partidarios de una reclamación colectiva para todos los afectados, pues cada caso es distinto, tiene peculiaridades diferentes y por eso se debe afrontar individualmente”.

Los casos de personas afectadas que “pueden ser causa de reclamación están vinculados tanto a reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios frente a la Administración, como a las acciones que se puedan formular ante el Consorcio de Compensación de Seguros”, dicen.

En cualquier caso, aseguró Langa, “la vía de reclamación será la administrativa”, pues el objetivo es que “las personas que de alguna forma están desprotegidas, sepan que también tienen derecho a verse compensadas por una causa sobrevenida, única y excepcional, como ha sido este volcán”.

Por otra parte, los dos letrados han querido recordar que “debemos tener en cuenta que muchas personas no reclaman porque o no saben cómo hacerlo o porque piensan que desde la Administración no se les tenga en cuenta o se les creen más problemas”.

Y para evitar tales dudas José Luis Langa y Carlos Lugo han alcanzado un acuerdo de colaboración en virtud del cual ambos despachos unirán fuerzas para “defender esta causa, que es la de muchas personas que lo han perdido todo”, con el fin de “llegar todo lo lejos que sea necesario con tal de que los palmeros y palmeras afectados por el volcán no se queden sin nada o con mucho menos de lo que les corresponde por los daños y perjuicios materiales y morales sufridos”, matizan.