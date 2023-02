El neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández hace historia en la neurocirugía mundial

El joven neurocientífico, neurocirujano y compositor palmero Jesús Martín-Fernández, de 30 años, que actualmente trabaja en Francia con su mentor Hugues Duffau, hizo el pasado miércoles historia en el Hospital del Mar de Barcelona al llevar a cabo, junto a su equipo, la primera cirugía despierta en España de un tumor cerebral localizado en el hemisferio derecho, consiguiendo identificar y respetar áreas encargadas de la personalidad, las emociones y la cognición social. Además, aplicó, por primera vez en el mundo, un test de inteligencia artificial con metahumanos (avatares), diseñado por él, durante la cirugía, con el paciente despierto, para identificar qué partes del cerebro del paciente se encargan de procesar las emociones, según información facilitada a este periódico.

La paciente, con un tumor cerebral (llamado glioma de bajo grado) realizó durante toda la intervención determinadas tareas específicas para evaluar constantemente funciones cognitivas tan complejas como la atención, la memoria a corto plazo, la cognición social, consiguiendo así extirpar el tumor en zonas que históricamente han sido consideradas como “no extirpables” o vitales para estas funciones. Bajo esta técnica, y con ayuda de este sistema de metahumanos con emociones en movimiento creado por el Dr. Jesús Martín y el diseñador de inteligencia artificial 3D Fran Pérez, la paciente se encuentra sin déficits cognitivos tras la compleja cirugía a la que ha sido sometida.

El equipo de quirófano ha estado formado por Juan Fernández-Candil (neuroanestesista), Natalia Navarro y Anna Gassa (neuropsicólogas), Alba León (neurofisióloga), María Albert y Borja Lavin (enfermería) y Jordi Font (auxiliar de enfermería).

Por otro lado, el Dr. Martín-Fernández, que se encuentra también inmerso en el rodaje de un documental, acaba de estrenar 'La Voz del Agua', el tema principal de su banda sonora sobre 'La Primera Vuelta al Mundo' que ya puede disfrutarse en las plataformas digitales, desde el pasado 27 de enero. Cuenta en él con la performance de la Orquesta Sinfónica de Budapest (dirigida por él mismo) y con la voz de la famosa soprano rusa Ekaterina Shelehova. Este próximo fin de semana estará en Oxford dirigiendo la ópera 'The Turn of The Screw' de Benjamin Britten, tras ser seleccionado para una masterclass de dirección impartida por el maestro Toby Purser.