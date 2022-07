La Palma permite el acceso limitado a Puerto Naos, localidad evacuada por el volcán desde septiembre

El comité asesor del Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal) ha autorizado, tras su reunión de seguimiento de este martes, el acceso limitado a los vecinos de algunas zonas en altura del núcleo poblacional de Puerto Naos, que se encuentra evacuado desde septiembre de 2021 por la continua presencia de gases nocivos por la erupción del volcán en Cumbre Vieja.

Estos accesos comenzarán el viernes 22 de julio de manera controlada por medio de código QR con un fuerte protocolo de seguridad formado por balizas, detectores de gases y ambulancias para que los vecinos de la zona de Los Lajones puedan llevar a cabo tareas de limpieza y ventilación de las viviendas evacuadas.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha informado al término de la reunión del Peinpal que, a fecha de 19 de julio, las personas que permanecen en hoteles son 219 y ha añadido que “es la primera vez que hay más personas de Puerto Naos y La Bombilla que del resto de zonas afectadas por el volcán”, ha señalado.

“Esto nos indica que el principal problema que tenemos en estos momentos tiene que ver no solo con la alta incidencia de gases en la costa, también la falta de soluciones habitacionales para las personas en hoteles y también para los que están en casa de amigos, familiares o de alquiler”, ha explicado Zapata.

“Es un primer paso”

El presidente del Cabildo palmero ha declarado que la vuelta de estos accesos a los barrios evacuados, paralizados desde el 30 de junio, “es un primer paso” y que espera que haya “muchos más que podamos dar en los próximos meses”.

Las entradas a los barrios de Puerto Naos y La Bombilla fueron suspendidas a la espera de que Salud Pública entregara al Cabildo insular los informes solicitados sobre la posible incidencia a largo plazo en la salud de la inhalación de gases nocivos en periodos cortos de tiempo.

Este informe aún no ha sido recibido por el Cabildo de La Palma, por lo que Zapata admite que están “arriesgando para intentar abrir vías de esperanza y dar soluciones, no quedarnos sentados esperando a que se vayan los gases solos”.

Medición de gases

Tanto agentes de la Guardia Civil como policías locales y científicos realizan mediciones periódicas de los gases que emanan del interior de la tierra en esas dos poblaciones costeras del Valle de Aridane. Allí la lava no destruyó ninguna construcción, pero la fajana se formó muy cerca de las playas de este núcleo turístico, el más importante de la isla junto a Los Cancajos. El CO2 y otros gases no han dejado de emanar desde que comenzó la erupción, con valores que se consideran “incompatibles con la vida” en distintos puntos de ambos barrios. Sus vecinos y comerciantes no han podido regresar aún a sus casas y negocios debido a la peligrosidad de estos vapores.

En la última medición realizada por la Guardia Civil el pasado 15 de julio, la Unidad Central Operativa NRBQ y la Unidad de Subsuelo desplazadas desde Madrid, así como otras unidades de apoyo que se encuentran permanentemente en la isla, “detectaron altos niveles de gases como el monóxido de carbono, cuyos valores están fuera de los límites, siendo así incompatibles con la vida humana y animal, y donde además, los niveles de oxígeno son bajos, motivo por el cual, se han encontrado animales muertos de diversas especies”.