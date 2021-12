La Palma 'pilla' 400.000 euros de 20 décimos de los cuartos premios de la lotería de Navidad

La Palma, aunque la diosa de la fortuna no ha dejado la lluvia de millones que se espera que reparta el Gordo del sorteo extraordinario de Navidad todos los años por estas fechas, no se ha quedado mirando al cielo con los bolsillos completamente vacíos. La Isla, al menos, figura en la lista de afortunados de la popular rifa celebrada este miércoles, 22 de diciembre, al pillar un total de 400.000 euros de 20 décimos de los dos cuartos premios. No ha sido una lluvia de euros, pero sí un pequeño chaparrón que, para los agraciados, puede suponer tapar de un bolichazo agujeros económicos.

Caen en Santa Cruz de La Palma y San Andrés y Sauces los dos cuartos premios

Las encargadas de repartir la suerte, en esta ocasión, han sido la Administración número 1 de Santa Cruz de La Palma y la de San Andrés y Sauces.

La primera ha vendido 10 boletos del número 42.833 del sorteo extraordinario de Navidad, agraciados con 20.000 euros cada uno, y la de San Andrés y Sauces, por su parte, ha distribuido otros 10 del 91.179.

En La Palma, en esta edición, la inmensa mayoría de apostantes, que invirtieron una media de unos 41 euros en el sorteo de Navidad, salvo que hayan logrado algún pellizco al haber comprado en el exterior algún décimo premiado, tendrán que mirar las terminaciones y esperar que la pedrea les reintegre algo de lo desembolsado.