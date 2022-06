Restos del cohete chino CZ-2F cruzan el cielo de La Palma y causan asombro

Restos del cohete chino CZ-2F cruzaron en la noche de este martes el cielo de La Palma y causaron asombro entre algunas personas que presenciaron el potente haz de luz que atravesó lentamente la bóveda celeste. La astrofísica Ana García, responsable de la empresa AstroLaPalma, se encontraba realizado un tour astronómico en el Mirador del Infinito, en las cumbres de la Isla, cuando “vimos un resplandor verde hacia La Caldera”, explicó a este periódico.

“Pensé que era otro grupo usando el láser y no le di importancia, pero a los 15 segundos aproximadamente vemos acercarse algo del tamaño de la Luna, brillante, moviéndose muy lentamente, y sin saber lo que era...luego esa cosa se separó en varios trozos”, relata. “Algunos empezamos a gritar, pero reaccioné y miré por el telescopio, y vi los trozos cruzando el cielo muy lentamente; volví a reaccionar y saqué la cámara para hacer fotos. Duró unos cinco o siete minutos. Se movía de forma lenta para ser un meteoro, pero, realmente, no sabía qué era. Dio miedo, pero fue espectacular y bonito. Me queda pena de que no fue un meteoro sino basura de un cohete. Tendré que esperar otros 10 años para ver algo similar, si ocurre, y poder morirme tranquila”, bromea. “Luego siguió su camino, ya muy dañado, hacia la península”, concluye.

El cohete, lanzado el pasado 5 de junio, ha regresado después de poner en órbita la tercera misión tripulada en la nave espacial Shenzhou-14 a la Estación Espacial China (CCS).