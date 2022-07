'Tajogaite’ suma el mayor número de apoyos en la consulta popular para denominar el nuevo volcán de La Palma

Volcán de Tajogaite es el nombre elegido por la mayoría de participantes en el proceso que se ha promovido desde el proyecto Revivir El Valle para denominar a la última erupción registrada en Cumbre Vieja. En la consulta han intervenido casi 4.300 personas, informa Revivir El Valle en una nota de prensa. El 35,6 % del total optaron por ese nombre, frente al 22,1 % que eligió Tagojaite, que resultó la segunda opción más votada. Por zonas de residencia, el 23,6 % de las personas residentes en Los Llanos de Aridane optó por Tajogaite, el 35,4 % de El Paso y el 34,3 % de Tazacorte. También Tajogaite fue el preferido por el 32 % de residentes en otros municipios palmeros y el 40,7 % de quienes participaron con su voto desde fuera de la Isla.

El pasado 30 de junio se cerró el proceso participativo promovido por Revivir El Valle, mediante el cual se invitaba a la ciudadanía a debatir, complementar o apoyar las ideas de nombre para el volcán que entró en erupción en las estribaciones de Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre de 2021. El proceso, que tiene validez orientativa, fue planteado de manera que cualquier persona, independientemente de donde viviera, pudiese hacer propuestas en una primera fase; y en la segunda, pudiera apoyar la que le pareciera que mejor respondía a ese objetivo pendiente de ser el nombre del nuevo volcán.

El proceso ha resultado especialmente interesante en su primera fase, en la que participaron activamente casi 40 personas, presentando hasta 10 propuestas diferentes, compartidas mediante la plataforma insular de participación participa.lapalma.es, que culminó con 10 propuestas válidas: Volcán de la Desgracia, Guayota, Cabeza de Vaca, Cabeza Vaca, Cumbre Vieja, Hoya de Las Plantas, Montaña de Tajogaite, Volcán de Tajogaite, Tagojaite o Volcán de Aridane. Durante los 15 días que duró esta fase, se desarrolló una actividad muy interesante en la plataforma, argumentándose por parte de sus proponentes y de otras personas cada una de las propuestas presentadas. Hay que destacar que, en ese periodo de tiempo, la única limitación propuesta para presentar y debatir nombres tenía que ver con las faltas de respeto, no censurándose ninguna propuesta por cualquier otra cuestión, se señala en la nota.

Durante la segunda fase se pudieron votar las 10 propuestas presentadas, participando unas 4.300 personas, poco más del 50 % residentes en La Palma (16,9 % en Los Llanos de Aridane, 9,7 % en El Paso, 1,6 % en Tazacorte, más un 23,6 % de otros municipios de la Isla. Cabe realtar la participación de más de 2.000 personas no residentes, lo que refleja el interés del proceso fuera del territorio insular, al comprender un 47,9 % del total de votos registrados en la plataforma. En todos los casos la elección mayoritaria ha sido Volcán de Tajogaite.

Con esto, se apunta en la nota, se cierra el proceso participativo de deliberación, en cuya tercera fase se comunicará a la ciudadanía y a todas las entidades y administraciones relacionadas (Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, ayuntamientos, IGN, IGME-CSIC, Invocan, etc.) cuál es el resultado obtenido, con la sugerencia de que el nombre elegido sea el que pase a denominar el nuevo volcán. Queda ahora en manos de las administraciones, pero, sobre todo, de la propia ciudadanía con su utilización, que se denomine como Volcán de Tajogaite al que hasta el momento ha sido el “volcán sin nombre”.

Desde Revivir El Valle se agradece a todas las personas participantes su implicación en este proceso, centrando ahora su interés en la difusión más amplia posible de los resultados obtenidos. El informe completo del proceso se podrá consultar en en la web www.revivirelvalle.es

La justificación propuesta

Entre las argumentaciones que defendían esta opción podemos destacar la de Felipe Jorge Pais Pais, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Arqueología, así como director del Museo Arqueológico Benahoarita, entre otros cargos, que reúne el conjunto de argumentos que se realizaron en la plataforma para defender ese topónimo.

Decía Jorge Pais: “En nuestra opinión, creemos que el nuevo volcán podría llamarse, perfectamente, Tajogatie puesto que, reventó en la Hoya de Tajogaite (Cabezavaca. El Paso). Se trata de un vocablo benahoarita, que presenta otras variantes como Tagojaite y Taguajaite. En las fuentes bibliográficas consultadas no hemos encontrado datos concretos sobre su significado y los investigadores se limitan a señalar que puede ser el nombre de una planta perenne (Ignacio Reyes García: El habla prehispánica de La Palma. Estudio histórico-etimológico, (Islas Canarias), 2003, Pp. 139). Es interesante reseñar que J. Bethencourt Alfonso señala que, en Tenerife, existe el término gaite con el significado de torta hecha con harina de raíz de helecho (Historia del Pueblo Guanche, Su origen, caracteres etnológicos, históricos y lingüísticos, Tomo I, (La Laguna), 1991, Pp. 268). Ambos investigadores parecen coincidir en que el topónimo Tagoja, presente en La Palma en Montaña (volcán) Tagoja (Mirca. Santa Cruz de La Palma) y Fuente de Tagoja (Gallegos. Barlovento), están claramente emparentados con Tajogaite y con un significado muy parecido por lo que, a modo de hipótesis, se nos ocurre plantear si esa planta no podría ser la helechera (Pteridium aquilinum) cuya raíz se utiliza para hacer el gofio y los bollos de helecho que, además, son muy abundantes en la zona de Tajogaite, así como en la montaña y fuente de Tagoja, cuyos terrenos arenosos y de granzón constituyeron lugares ideales para ser cavaderos de helechos o helecheras. En La Palma, incluso, los volcanes, pierden su nombre y pasan a ser llamados montañas o, simplemente, con el topónimo del lugar en que reventaron, de ahí que propongamos el nombre de Tajogaite o Montaña de Tajogaite porque es el lugar donde vio la luz, porque no se presta a ningún tipo de confusión y porque como algunas de las erupciones históricas tiene una raigambre indígena que puede remontarse a más de 2.000 años de antigüedad”.