Para los que se acaban de quedar a cuadros y crean que, como es de una saga, es imposible seguirle el ritmo sin haber empezado por el libro número uno, quiero añadir las siguientes dos palabras: Louise Penny.

La aclamada escritora canadiense acumula best-seller tras best-seller de esta serie policiaca ambientada en Canadá, y no es fruto de la casualidad. Las tramas que aparecen en los libros dejan enganchado al lector por su frescura y naturalidad, mientras que los personajes de su invención son creíbles, humanos, con sus luces y sus sombras. Si se ha seguido la saga -lamentablemente en lengua castellana tan solo se han publicado unos pocos y está a punto de salir el libro número quince- entonces Gamache se ha convertido en un amigo más, al que recurrir en, por ejemplo, una noche de tormenta o por el simple placer de tocar a su puerta. Si uno, en cambio, sin pensarlo mucho, decide abrir este libro a ver de qué va, tampoco se quedará defraudado con esta novela policiaca.

Gamache, en esta entrega, ve cómo desmantelan su departamento de Homicidios de la Sûreté du Québec, sin que él pueda hacer nada por evitarlo, mientras que los agentes que le adjudican tienen más ganas de charlar e ir a tomar café que en resolver asesinatos. Para rematar la faena, su segundo, su amigo Beauvoir, lleva meses evitándolo, a las órdenes del Superintendente jefe de la Sûreté, en misiones imposibles y peligrosísimas a la fuerza...

Visto el hecho y comprobado el caso, cuando lo llama Myrna Landers, una amiga que vive en Three Pines -el pueblecito en medio de ninguna parte, sin cobertura, que descubrió al acudir a investigar un asesinato, y donde hizo varios amigos luego- porque está preocupada por una amiga suya, Gamache no se lo piensa dos veces y se va de la ciudad.

Así empieza Un destello de luz, una novela que crece en intensidad, para traernos una historia donde no solo se dan la mano la fama, la corrupción y la traición, sino que indaga, a través de un mosaico de personajes, en la psique humana. ¿Por qué ansiamos la forma de vivir de los famosos? ¿Qué hay detrás? ¿Hasta dónde puede llegar alguien con ansias de poder y cuáles serán, si las hay, sus cortapisas morales? ¿Qué se nos pasa por la mente cuando nos vemos solos, abandonados? ¿Y cuando nunca estamos solos? ¿Hasta qué punto es importante la lealtad y la amistad, o por el contrario no hay límites?

Todas estas preguntas, y muchas más, se vislumbran en esta magnífica novela que no solo no deja indiferente, sino que, al contrario, causa una profunda impresión. Debo admitir que las dos líneas argumentales son realmente espeluznantes, más que nada por lo veraces que podrían llegar a ser...

Una lectura trepidante con mucho de realidad que nos acerca al universo de Three Pines creado por Louise Penny.

Agradezco a los responsables de prensa de Ediciones Salamandra las facilidades dadas para escribir esta reseña.

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019

UN DESTELLO DE LUZ

Louise Penny

Traducción: Patricia Antón de Vez

Título original: How the light gets in

ISBN: 978-84-16237-32-6

Número de páginas: 544

Tipo de edición: Rústica con solapas

Sello editorial: Salamandra Black

Colección: Novela negra

ISBN e-book: 978-84-17384-57-9