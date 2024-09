El alcalde socialista de Fuenlabrada tira de ironía y propone llamar Isabel Díaz Ayuso a un centro de menores migrantes

La decisión de la Comunidad de Madrid de instalar el macrocentro de acogida de menores migrantes en el polígono de La Cantueña, ubicado en Fuenlabrada (Madrid), localidad gobernada por el PSOE, ha derivado en un enfrentamiento entre ambas instituciones y en una propuesta cuanto menos estrambótica: el regidor socialista, Francisco Ayala, ha propuesto que, de forma irónica, el centro se llame “Isabel Díaz Ayuso”, con el fin de “reconocer el esfuerzo” de la presidenta regional “en conseguir por todos los medios que este espacio se ubique en Fuenlabrada”. La propuesta será llevada al Pleno municipal por el PSOE este próximo jueves.

El pasado julio Ayala ya denunció que la idea de enviar a estos niños a ese centro, ubicado “en medio de la nada y sin un plan social que atienda correctamente a estos menores propiciando su inclusión”, se trataba de una “imposición” de la Comunidad de Madrid. Ese mismo mes el Gobierno regional ya aprobó una inversión de 18,7 millones de euros para la rehabilitación de la La Cantueña con el fin de que pudiera atender a hasta 96 personas.

En la moción del PSOE que se debate este jueves el gobierno municipal insiste en que la presidenta regional pretende convertir a Fuenlabrada “en el único espacio de la región para la llegada de estos y estas menores” y que lo hará en un centro “aislado y masificado en el que los principios de igualdad, equidad, no discriminación, singularidad y solidaridad serán de imposible cumplimiento”.

Lo hará, sigue el texto de la moción, “en un espacio cedido hace años por el ayuntamiento para otro fin, después de que el consistorio haya aprobado la reversión de ese suelo” y, lo que es más importante, lo hará “de manera unilateral y a espaldas del Gobierno local”. Además, lamentan que la decisión se haya tomado “sin una llamada, sin una reunión, sin información y sin mostrar el proyecto ni las verdaderas intenciones del mismo”.

El centro, concluye el texto, “será el principio (y podríamos decir que el único) del legado que dejará la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la ciudad de Fuenlabrada”.

El PSOE recuerda también que actualmente “hay tres procedimientos judiciales abiertos con motivo de la decisión unilateral de la comunidad”. Dos de ellos en juzgados de lo contencioso administrativo referentes a la paralización de las obras y a la reversión del espacio de la Cantueña, ambas cuestiones aprobadas por el Ayuntamiento y recurridas por la Comunidad de Madrid. La tercera cuestión, en manos del TSJM, es la denuncia del Ayuntamiento a la adjudicación de obras por la vía de emergencia realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Los tres casos están a la espera de resolución judicial”, advierten los socialistas.

El tema de este centro ya fue objeto el pasado mes de junio de una pregunta parlamentaria en el Pleno de la Asamblea de la diputada Silvia Monterrubio, que acusó a la consejera del PP de “querer enfangar” con “mentiras” el caso.

Aunque la moción municipal saldrá adelante porque los socialistas tienen mayoría absoluta en Fuenlabrada, están seguros de que el Consejo de Gobierno no va a acceder a que el centro sea bautizado con el nombre de Ayuso, porque “es un tema del que no quieren oir hablar, salvo para acusar al alcalde de 'racista'”. “Pero esto no va de eso. A parte de las prisas para meter ahí a los menores como sea es que no ha habido ningún contacto a nivel político con nuestro grupo ni para presentar el proyecto ni tampoco a nivel técnico. Nuestros servicios sociales desconocen cuándo tienen planeado que entren esos menores, cuantos van a hacer ni nada de nada”, aseguras fuentes del Gobierno municipal del PSOE. Las mismas fuentes lamentan que el centro esté alejado de todo “en un cerro rodeado por un polígono y varias carreteras, entre ellas la de Toledo. Es decir, que no cumple con los requisitos mínimos de integración” que debería tener estos proyectos. “En realidad, les da igual la situación de los menores”, concluyen.

Los socialistas creen que el Gobierno regional debería “por lo menos” sentarse a hablar con todos los municipios afectados “para buscar entre todos la mejor solución para estos grupos de menores inmigrantes, para abordar un tema tan complejo”.

Más Madrid cree que es “una cárcel”

También Más Madrid ha criticado con dureza al Gobierno regional por los planes que tiene para esos menores en La Cantueña. La semana pasada una delegación de diputadas de este grupo de la Asamblea de Madrid se trasladaron hasta Fuenlabrada para ver in situ las reformas y exigir a Ayuso la paralización del proyecto. La propia portavoz, Manuela Bergerot, no tuvo reparos en calificar de “cárcel” el edificio.

“Los macrocentros de Ayuso para estos niños son sinónimo de aislamiento y hacinamiento”. “Les estigmatiza y les ponen en polígonos”, denunció, exigiendo a la vez que todos estos centros de acogida garanticen el “derecho a la salud, el ocio, la participación y a la integración en sociedad”. En este sentido, Más Madrid ha llevado a debate en la Asamblea de Madrid su propia propuesta en la que piden que tanto centros de “familias de acogida, pisos tutelados o centros”, no superen las 20 plazas. En definitiva, crear “espacios más humanizados”.

Este lunes, Bergerot, al ser preguntada por la propuesta del alcalde Fuenlabrada ha insistido en que la idea de poner el nombre de la presidenta madrileña a La Cantueña “sería un buen motivo para que se hiciera responsable de ese macrocentro, para que no termine siendo una cárcel para niños y no tenga que avergonzarse de que su nombre este asociado” a eso último.

A su vez, el portavoz del PSOE en Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha ironizado diciendo que si “todo es Isabel” en Madrid, como el Hospital Enfermera Isabel Zendal, el Canal Isabel II o “el último colegio que se inauguró Isabel La Católica”, ¿por qué no hacer algo similar con el centro de menores que planea en Fuenlabrada?“