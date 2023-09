Canarias vuelve a afrontar un repunte migratorio con recursos inestables y reclamando al Estado ''más implicación''

En cuatro días, cerca de 1.300 personas migrantes han alcanzado Canarias en embarcaciones precarias. Desde hace meses, los supervivientes no solo llegan a la provincia oriental, sino también a El Hierro y Tenerife. Rumbo a estas dos islas han sido localizados principalmente cayucos con cientos de personas a bordo. Muchas de ellas escapando de la crisis política que atraviesa Senegal. Aunque los rescates y las muertes no han cesado en la ruta canaria en los últimos años, las cifras de estas semanas han vuelto a poner el foco en la falta de recursos estables de acogida y primera atención. También, como en cada repunte, han reaparecido las pugnas entre administraciones y los reclamos al Estado por parte del Gobierno autonómico.

A la sombra de las llegadas de este fin de semana, al menos doce personas han perdido la vida intentando llegar al Archipiélago. El colectivo Caminando Fronteras informó este lunes de la muerte de doce migrantes, entre ellos tres mujeres, que viajaban en una neumática rumbo a Fuerteventura. Otros 39 supervivientes que también ocupaban la zódiac sí pudieron ser socorridos por Salvamento Marítimo y atendidos a pie de playa por Cruz Roja. Además, 46 personas permanecen desaparecidas después de haber salido hace 14 días desde Marruecos, un país golpeado por un terremoto que ha dejado más de 2.000 víctimas.

Desde que arrancó la nueva legislatura, el gobierno que forman Coalición Canaria y el PP no ha dejado de referirse a la inmigración como un “problema”. Este mismo lunes, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha asegurado que ha enviado una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, reclamando más implicación ante la “grave crisis migratoria” que “sufre” el Archipiélago. Clavijo también ha pedido a Sánchez que viaje a las islas “a la mayor brevedad posible” para trabajar en conjunto. Asimismo, el Gobierno canario ha propuesto al Estado que establezca un “mando único” para gestionar la crisis migratoria.

El cambio climático, las calmas del océano, la búsqueda de oportunidades y la posición geográfica de Canarias son algunos de los factores que explican el repunte. La crisis política y la convulsión social que atraviesa Senegal también pone contexto al aumento de cayucos en la ruta.

La inestabilidad en este país comenzó en 2021, cuando el presidente del Gobierno, Macky Sall, trató de impedir que su principal adversario, Ousmane Sonko, se presentara a las elecciones presidenciales de 2024. Mientras, Sall estudiaba presentarse como candidato por tercera vez, en contra de la ley. Sonko fue condenado en junio de 2023 a dos años de prisión por corrupción de la juventud y ha quedado inhabilitado para los comicios. El líder de la oposición está ingresado ahora en un hospital de Dakar en mal estado de salud, tras iniciar una huelga de hambre en señal de protesta contra la sentencia.

Tras cada movimiento político contrario a Sonko, miles de personas salían a las calles en su defensa. Durante las protestas se han vivido violentos enfrentamientos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los manifestantes. Los datos oficiales indican que en dos años han muerto más de una veintena de protestantes. “Los senegaleses han perdido la esperanza”, contó a esta redacción Saliou Diouf, presidente de Boza Fii, una asociación que trabaja por los derechos de las personas migrantes de Senegal.

En esta línea, Clavijo ha anunciado este viernes que una delegación del Ejecutivo autonómico viajará “en las próximas semanas” a Mauritania y a Senegal “ante la preocupación” que suscita el repunte. Sin embargo, no se han dado más detalles sobre quiénes irán ni tampoco de la fecha exacta.

Son muchas las voces políticas del Archipiélago que se han pronunciado sobre las llegadas de migrantes en los últimos días. Entre ellas está la del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. Armas ha exigido a la Consejería de Derechos Sociales una “mayor agilidad” en la derivación de menores no acompañados hacia otras islas.

“Pese a las derivaciones que se han hecho en los pasados días, aún permanecen unos 110 menores, atendidos pero no en las mejores condiciones deseables al no contar con espacios suficientes y habilitados para tal fin”, declaró el presidente del Cabildo insular. Fuentes de la corporación insular detallan que los jóvenes están repartidos entre un albergue de Valverde, uno de Frontera y otro recurso habilitado en un polideportivo del mismo municipio.

Desde la Consejería de Derechos Sociales aseguraron a esta redacción que se abrirán tres nuevos centros para menores no acompañados: dos en Tenerife y uno en El Hierro. A preguntas de este periódico, desde el área han apuntado que “se han ido habilitando plazas en centros que tenían capacidad para hacerlo, pero es algo que va variando en función de las necesidades”.

En el caso de El Hierro, aseguran que hay 200 plazas y que no todas están ocupadas porque “hay derivaciones a otros recursos de otras islas”. Sobre la apertura de dispositivos completos, afirman que “se han abierto y se van a abrir”.

En esta línea, este gobierno y también el anterior pidieron al Estado más solidaridad entre comunidades autónomas. Según los datos del Gobierno canario, la comunidad tutoriza en la actualidad a 2.708 niños y adolescentes y desde 2021 se han derivado a otras autonomías a 346 jóvenes.

El alcalde de Tinajo (Lanzarote), Jesús Machín, también ha afirmado que “no parará” hasta que se desaloje por completo el centro de menores no acompañados de La Santa.

Tras la experiencia de 2020, cuando la inestabilidad de los recursos llevó a miles de personas a dormir en diferentes muelles de las islas, son varias las voces que han exigido a las administraciones competentes dispositivos estables y dignos. Entre ellas está la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público se mostró rotundo en su Memoria de 2022: “La improvisación no debe permitirse ante una realidad que, aunque con subidas y bajadas, se manifiesta de forma constante”.

La Fiscalía también ha criticado las condiciones del CATE de Lanzarote, por estar situado en un solar carente de sombra, conformado por tiendas de campaña y con instalaciones no fijas propias de un campamento. A pesar de que este centro dependiente del Ministerio del Interior tiene capacidad para 200 personas, este domingo por la mañana estuvieron en él 268, según publicó un periódico local.

En esta línea, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha trasladado al Gobierno autonómico su intención de crear y adaptar espacios de acogida. La cartera de José Luis Escrivá valora instalar nuevos módulos en Gran Canaria, adecuar los cuarteles de Las Canteras (Tenerife) y El Matorral (Fuerteventura) y abrir uno nuevo en El Hierro.

