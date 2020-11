Manifestación en Mogán por el desalojo de los migrantes de los hoteles del municipio

Cientos de personas se han manifestado este viernes en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, por la recuperación del uso turístico de los hoteles en los que actualmente hay alojados unos 3.200 migrantes que han llegado en los últimos meses en pateras o cayucos hasta la isla.

Según ha informado el Ayuntamiento, dirigido por Onalia Bueno, la protesta ha estado organizada por la plataforma Salvemos el turismo en Mogán, que reivindica que hoteles y complejos de apartamentos del municipio recuperen su uso turístico, pese a que las islas viven una crisis profunda del sector, con múltiples establecimientos cerrados, debido a la pandemia de coronavirus. Esta alcaldesa anunció este jueves que si no se realojaba en otros lugares a los migrantes, desde el Ayuntamiento se impondrían sanciones a estos hoteles, algo que ha sido tachado de "racista", "xenófobo" y fuera de lugar por diversas autoridades canarias, como el consejero de Justicia del Ejecutivo regional o el Delegado del Gobierno en las Islas.

El Gobierno de España ha anunciado la construcción de varias instalaciones de carácter temporal en Gran Canaria y Tenerife para alojar al menos a 7.000 personas, y que esto se hará antes de que finalice el año. Pese a ello, Onalia Bueno insiste en dar un ultimátum a los empresarios que han acordado ceder sus establecimientos para acoger migrantes dada la ausencia de turistas por la pandemia: o los sacan de los hoteles o serán expedientados, algo que, en opinión de Julio Pérez, consejero de Justicia, es de dudosa legalidad.

La manifestación de este viernes ha tenido lugar en Puerto Rico, uno de los núcleos turísticos de la isla.

El portavoz de la plataforma, Carmelo Segura, ha expuesto para defender esta manifestación un argumento repetido en los últimos días: "Está en peligro que los turistas regresen a Canarias si los migrantes continúan alojados en los hoteles", "es incompatible", opinó obviando la situación de pandemia de coronavirus y que el sector turístico mundial, no solo el de las islas, está viviendo una crisis sin precedentes por la COVID-19 y el cierre de fronteras. Pero para esta plataforma, si se van los inmigrantes los hoteles volverán a llenarse cuando los países abran las fronteras, y si no se van, no volverán los turistas.

La Plataforma ha convocado otras dos manifestaciones para los días 4 y 11 de diciembre.