El consejero canario de Justicia rechaza la amenaza de la alcaldesa de Mogán a los hoteles que alojan a inmigrantes: "Son declaraciones racistas"

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, considera "xenófobas" las declaraciones de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, contra el alojamiento en hoteles de inmigrantes, medida que el Ejecutivo respalda como "una situación provisional", según ha dicho este viernes.

La alcaldesa del municipio donde está Arguineguín amenaza con multar a los hoteles que hospeden inmigrantes

Saber más

"No nos gusta que la convivencia con los migrantes se presente como algo malo, no me gusta que desde instituciones públicas se manifieste hostilidad al hecho de que haya migrantes entre nosotros", ha declarado, tajante, el consejero frente al anuncio de la alcaldesa.

A preguntas de periodistas, Pérez ha salido así al paso de la reclamación de sacar a los inmigrantes de los hoteles antes de fin de año que hiciera un día antes Onalia Bueno, anunciando de que, en caso contrario, sancionará con entre 30.000 y 300.000 euros a los establecimientos turísticos que sigan dando cobijo a esas personas a partir de dicha fecha.

Algo para lo que el consejero ha dicho incluso que duda de que tenga potestad el Ayuntamiento de Mogán, por entender que ese uso de los hoteles no parece, "a primera vista, ilegal", subrayando que, en todo caso, "más importante que la legalidad creo que es el hecho de que esa es una situación provisional".

Y ha matizado que su Gobierno tampoco desea que esa situación se prolongue en el tiempo más de lo preciso pero que entiende que es preferible a que siga aumentando el número de personas albergadas en el campamento provisional montado en Arguineguín para quienes llegan en pateras o cayucos.

Porque, "entre que estén en Arguineguín y que estén en los hoteles, yo creo que todos preferimos que estén en los hoteles hasta que se implanten las instalaciones definitivas que ha anunciado el Gobierno de España", ha argumentado, insistiendo además en criticar el mensaje "racista" que, a su entender, ha querido dar Onalia Bueno.

"El Gobierno cree que la situación no es admisible, pero no está dispuesto a secundar manifestaciones xenófobas ni racistas, aunque vengan envueltas en justificaciones legales", ha sentenciado. Pérez ha matizando también que "la mayoría de los habitantes de Canarias acude a ayudar a los migrantes cuando ve que lo necesitan y alojarlos dignamente es una necesidad, pero eso es compatible con que nosotros digamos que ese alojamiento es provisional y debe terminarse".

Julio Pérez ha recordado además que "por otro lado, los hoteles están vacíos, y hay empresarios hoteleros que incluso han recibido rentas, ingresos, por este motivo". "No digo que eso sea una justificación, pero también hay que saber que eso es así y que no todo el mundo expresa esta hostilidad y este repudio a los migrantes", ha apostillado, concluyendo que "Arguineguín no", pero "hoteles provisionales, xenofobia y racismo, tampoco".

El consejero, que ha hecho estas declaraciones tras participar en la presentación de la Guía de buen trato a la infancia de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ha hablado también de la petición que ha hecho el Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior de clausurar el campamento del muelle de Arguineguín; petición que ha dicho compartir porque "ya el Gobierno de Canarias había expresado su disgusto con esta situación". "No nos sorprende que el Defensor del Pueblo ratifique, por lo que he leído en los periódicos, que esta situación debe arreglarse de inmediato", ha concluido.