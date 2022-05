El ministro de Exteriores quiere que Canarias sea “la plataforma” de España y Europa hacia Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este miércoles que Canarias “debe ser la plataforma de España y de Europa hacia Marruecos” y ha invitado a los representantes políticos de la comunidad a trabajar juntos en ese objetivo. “Si las Islas son la plataforma de España hacia África, y es lo que voy a impulsar la semana que viene en mi viaje al Archipiélago, mi propuesta a usted y a los canarios es que aún más debe ser la plataforma de España y de Europa hacia Marruecos; será beneficioso para Canarias; trabajemos juntos”, ha dicho el ministro en respuesta en el Congreso a una interpelación del diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo.

El parlamentario canario, que ha preguntado al ministro sobre las relaciones entre España y Marruecos y su incidencia en el Archipiélago, ha señalado que en las Islas existe una “preocupación amplísima” tras el cambio de posición del Gobierno respecto al Sáhara y ha manifestado que “no basta” con lo que ha calificado de “actitud bienintencionada” del Ejecutivo en relación con el país vecino.

“Lo que tranquiliza a Canarias aún no ha llegado, porque son muchos años con una evolución no positiva de los acontecimientos”, ha argumentado Quevedo, que ha añadido que “los hechos por ahora no acreditan que de verdad estemos trabajando en la dirección de la cooperación y el respeto”.

La preocupación expresada por el diputado de Nueva Canarias tiene que ver con el hecho de que “la legalidad internacional ha sido vulnerada” con el Sáhara y con que “la inestabilidad permanente en esa zona del mundo afecta a los intereses de Canarias”, y más concretamente con la delimitación de las aguas territoriales, las prospecciones petrolíferas de Marruecos y el posible uso de la inmigración como “herramienta política”.

En su respuesta, Albares ha declarado que la “nueva etapa de colaboración y transparencia” entre España y Marruecos “es buena para Canarias” y, además, la quiere desarrollar el Gobierno “conjuntamente con aquellas comunidades y ciudades autónomas que más directamente tienen que ganar de este nuevo espíritu de colaboración”, entre ellas Canarias.

Sobre los límites marítimos entre ambos países, el titular de Exteriores ha indicado que en la reunión del correspondiente grupo de trabajo que se celebrará junio, tras 15 años sin encuentros, “podremos hablar con Marruecos, siempre dentro del derecho internacional, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y buscando que sea mutuamente beneficioso”

Respecto al Sáhara, ha reiterado que “es un conflicto encallado que dura ya medio siglo y no podemos permitir que dure medio siglo más” y ha señalado que “la solución tiene que ser una solución de Naciones Unidas mutuamente aceptable”.