El muelle de Arguineguín recibe a 348 migrantes y alberga esta noche a casi 1.000 personas

Gran Canaria ha cerrado este jueves con 348 nuevas llegadas de migrantes, dos de ellos bebés, en una jornada en la que la alcaldesa de Mogán ha amenazado con multar a los complejos hoteleros que abran sus puertas para darles cobijo.

Migraciones desmiente a la alcaldesa de Mogán y niega que el Estado invierta 300.000 euros al día en alojar migrantes en hoteles

El ultimátum para dejar de alojar migrantes lo ha formulado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), y lo han secundado la Confederación Canaria de Empresarios y la patronal hostelera de Las Palmas. Bueno ha llegado a decir que el Estado invierte 300.000 euros al día para desarrollar esta política de emergencia y ha dicho que es hora de que el Gobierno acoja en sus propias instalaciones a las 6.000 personas que han sobrevivido a la ruta Atlántica este año y permanecen en una quincena de hoteles de Gran Canaria.

El Ministerio de Migraciones ha desmentido a la regidora. "No. No es cierto en absoluto. No ofrecemos información desgranada por tipo de recurso porque el gasto del Gobierno en Atención Humanitaria ya está registrado y público en las subvenciones del Ministerio en esta materia".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha desmarcado del discurso del PSOE y ha apoyado las derivaciones de migrantes a la Península. Algo que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha desestimado en varias ocasiones.

Iglesias se ha alineado así con las reclamaciones que ha formulado en torno a esta crisis migratoria el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y frente a lo que defienden tanto el PSOE como el Gobierno del que forma parte Unidas Podemos, cuya portavoz, María Jesús Montero, rechazó este martes que los migrantes se distribuyan por la Península al estimar que con esta medida se alienta más el "efecto llamada".

Mientras el repunte migratorio tensiona tanto a los servicios de emergencia como a los responsables institucionales locales y nacionales, las llegadas de migrantes se han seguido sucediendo en una jornada en la que el muelle de Arguineguín ha vuelto a albergar a un millar de personas.

Salvamento Marítimo ha desembarcado en el muelle de Arguineguín, que este jueves reúne a 927 personas, a 348 ocupantes de once embarcaciones, dos de ellos bebés, a quienes ha auxiliado al sur de Gran Canaria hasta primera hora de esta tarde del jueves.