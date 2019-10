Equo Canarias ya trabaja en sus listas a la espera de un interlocutor de Más País

La alianza entre Equo y Más País a nivel estatal tiene al partido ecologista en las Islas pendiente de una llamada de Madrid. Equo Canarias ha decidido poner en marcha su particular proceso de primarias, porque el tiempo para diseñar todas las listas electorales apremia, pero todavía no ha contactado con algún enviado o interlocutor del partido de Íñigo Errejón.

Desde la formación surgida de Más Madrid se insistía este martes que “no hay una decisión definitiva” sobre si presentan candidaturas al Congreso de los Diputados, para competir por el espacio electoral de Alberto Rodríguez y Vicky Rosell (Unidas Podemos) y arañar también votos al PSOE canario. “Probablemente sí lo haremos”, sostienen en Más País. Pero hasta la tarde de este mismo miércoles, Más País no tenía respuestas sobre quiénes serían sus candidatos, y si han entablado contactos con figuras independientes en las Islas, aparte de la alianza estatal con Equo.

Así, en Equo Canarias su mesa de coordinación se ha puesto a trabajar por su cuenta y ya ha abierto sus primarias. Uno de sus portavoces en las Islas, Jesús Rosales, explica a Canarias Ahora que cualquier militante y simpatizante se puede presentar, en este último caso con autorización de la asamblea insular y la mesa de coordinación. El plazo es hasta la noche de este jueves y las votaciones serán hasta el viernes. Las listas electorales deben presentarse antes del próximo martes, en unas candidaturas provisionales que no serán definitivas hasta el 15 de octubre.

“Tenemos que sentar nuestro propio criterio y organizar la campaña”, indica el coportavoz de Equo Canarias. “Lo ideal es que sean las asambleas insulares y la mesa de coordinación quienes cierren las listas por consenso, pero de no ser así se somete a votación entre todo el censo en la circunscripción correspondiente”. El dirigente canario de Equo aclara que “el contacto con Madrid siempre ha sido con la dirección federal, que es la que ha negociado la alianza con Más País, y ellos han decidido presentarse al Congreso por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife”.

Ese primer paso lo dio el lunes pasado Más País inscribiendo su alianza con Equo en la Junta Electoral Central e incluyendo a las dos provincias canarias entre las circunscripciones en las que presentaría candidaturas. Y aunque todo apunta a que así será, desde Más País no se oficializa esa decisión definitiva. Y en Equo Canarias no saben con quién contactar del nuevo partido de Íñigo Errejón. “Sobre el Senado no hay una decisión aún, esperamos a un interlocutor de Más País, y esperamos que sea como muy tarde mañana porque no hay más tiempo”, recalca Rosales.

Además, admitió que el partido ecologista no se cierra a la posibilidad de que “una persona independiente de reconocida valía lidere las listas, en la línea defendida por los partidos verdes en Europa. Todo depende del feeling que haya con Más País”, explica sobre un aliado al que todavía no ponen ni voz ni cara.

El coportavoz de Equo Canarias también comentó que desde la dirección federal comunicaron a la canaria que “Más País no iba con Nueva Canarias”, cuando ya se dio por bloqueada la opción que defendía en NC el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el excandidato a las Europeas de mayo, Faneque Hernández, y otros militantes de NC proclives a un pacto con Errejón.

Además, sobre si el exvicepresidente del Cabildo grancanario Juanma Brito, ahora en la plataforma Canaristas y vinculado con Nueva Canarias como candidato en las Generales en la candidatura de Pedro Quevedo, podría figurar en las listas, el coportavoz aseguró que “no prestamos atención a los rumores, porque estamos centrado en la información que nos llega de la mesa de coordinación de Madrid”. Sobre la exsenadora de NC, María José López, dijo lo mismo.