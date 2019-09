La crisis en Nueva Canarias por pactar con Coalición se agranda con la dimisión de la exsenadora María José López

Detrás del candidato a las Europeas de mayo pasado, Faneque Hernández, también se cae del proyecto de Nueva Canarias la que fue su senadora entre 2016 y 2019, María José López. La crisis abierta en el seno de NC por cómo se ha controlado desde su cúpula las negociaciones para formar una alianza electoral con Coalición Canaria, se lleva por delante a su candidata a la Cámara Alta, que el 28 de abril perdió su acta y había sido ratificada por la Ejecutiva de nuevo para las elecciones del 10 de noviembre.

María José López ha escrito este domingo en su muro de Facebook que rechaza ser candidata y dimite de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias, que el jueves la ratificó como tal sin su presencia en un cónclave en el que se decidió avanzar en las negociaciones con CC, con la oposición frontal del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

La dirigente de NC explica en esa entrada en su cuenta de la red social que este sábado comunicó su decisión al presidente del partido, Román Rodríguez, tanto la de no aceptar la candidatura como la de dimitir de la Ejecutiva Nacional. “Soy una de las fundadoras de este partido. Desde 2005 he dedicado todos mis esfuerzos a este proyecto, con el compromiso de contribuir a la defensa de Canarias y a la mejora de las condiciones de vida de las canarias y los canarios”, indica la exsenadora.

“Ha sido muy duro tomar esta decisión. Pero cuando no se comparten las formas, ni los procedimientos, ni incluso, a veces, las ideas de la dirección de la que formas parte, lo más honesto –con una misma y con los compañeras y compañeros- es dimitir. Mi intención era mantener esta decisión en el ámbito interno del partido, pero dado que no se ha reenviado mi comunicado de dimisión al Consejo Político Nacional, tal y como solicité, hago pública mi decisión”, apunta María José López. La exsenadora se solidariza en esa entrada con Faneque Hernández.

El comunicado al presidente del partido al que hace referencia la dirigente de NC indica que en la Ejecutiva del jueves pasado a la que no pudo asistir “por razones médicas” se propuso y votó su nombre “sin que previamente nadie me haya llamado o consultado si estaba en disposición de aceptarla. Y de hecho, sin que todavía nadie me haya informado oficialmente a día de hoy. Asimismo presento mi dimisión como responsable de Relaciones Institucionales del partido…”.

Este sábado, el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, comentó a este diario que la ratificación definitiva de las listas conjuntas al Congreso y el Senado de Nueva Canarias y Coalición Canaria debían previamente consultarse con todos los candidatos que habían sido propuestos y ratificados por sus partidos para listas en principio separadas. Esas ratificaciones se produjeron en las ejecutivas de CC y NC celebradas el jueves, un día antes de llegar al principio de acuerdo electoral el viernes, por el cual en el caso de NC, tendrá la cabeza de lista del Congreso por Las Palmas y las suplencias al Senado por Lanzarote y Fuerteventura. En Gran Canaria, donde se eligen tres senadores, se contaba con la candidatura de María José López.

Los partidos suelen colocar solo dos nombres en las papeletas al Senado por las dos islas capitalinas, ya que a pesar de elegirse tres senadores, los electores solo puedan marcar dos casillas en el listado de nombres de todos los partidos, y así evitan una confusión que puede anular el voto si se marcan tres casillas. López hubiese tenido que compartir candidatura con uno de los dos candidatos de CC también refrendados por su Ejecutiva, Francis Candil y Ángeles Batista. El otro candidato de Nueva Canarias que compitió por el Senado en abril fue Heriberto Ávila.

La crisis abierta, sobre todo a raíz de un tuit del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, augurando un alto coste al partido por pactar con CC, no tiene visos de amainar o quedar controlada. Nadie de los protagonistas de esta polémica consultados ha querido manifestarse hasta el momento, más allá de sus comentarios en redes , a excepción del secretario de Organización, Carmelo Ramírez.

Ramírez ha explicado a Canarias Ahora que no comunicó a la Ejecutiva que mantuvo una reunión informal con un enviado de Íñigo Errejón hace nueve días porque desde Más Madrid se pidió discreción. Sólo se le comunicó a Román Rodríguez. En esa reunión y un posterior contacto telefónico el martes pasado quedó frustrada la negociación entre Más País y Nueva Canarias por el escollo que para el nuevo partido supondría la presencia en sus candidaturas conjuntas de un diputado como Pedro Quevedo, que votó a favor de los Presupuestos de Mariano Rajoy.