Carmelo Ramírez: “Un enviado de Errejón planteó sus dudas porque Pedro Quevedo apoyó los Presupuestos de Rajoy”

Sí hubo reunión entre Nueva Canarias y el partido de Íñigo Errejón y se produjo en Gran Canaria hace nueve días. Tal y como ha explicado a esta redacción una fuente oficial de Más Madrid, una persona de máxima confianza del fundador de Podemos, que ahora ha creado Más País, se desplazó a la isla el sábado pasado para verse con el secretario de organización de NC, Carmelo Ramírez.

El propio Carmelo Ramírez ha confirmado a Canarias Ahora la entrevista, "secreta e informal", con su homólogo de Más Madrid. Y por qué no se dieron las condiciones para abrir negociaciones formales con Más País. "Un enviado de Errejón planteó sus dudas porque Pedro Quevedo -el diputado de NC hasta las elecciones pasadas, en las que no pudo retener su escaño- apoyó los Presupuestos de Rajoy. Para ellos era una dificultad, porque van a plantear la campaña contra esos Presupuestos aún vigentes, y nuestro diputado los había apoyado".

El dirigente de Nueva Canarias explicó la noche de este sábado que "no podía decir nada. Pablo de Palacios [su interlocutor] me pidió que esa reunión no trascendiera y que solo lo sabía Errejón. Le dije que yo al menos debía comunicárselo a nuestro presidente", Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno canario. Tanto secreto, que ha provocado una convulsión en NC por no compartir ese dato con el resto de la Ejecutiva, se debía a que "ellos plantearon que no se habían constituido todavía como partido, no se sabía ni el nombre [fue el sábado pasado, antes del nacimiento oficial de Más País], pero ya estaban sondeando territorios y posibilidades de acuerdos, por eso debía ser informal".

En ese encuentro, explica Ramírez que el enviado de Errejón comentó las opciones que barajaban de presentarse en circunscripciones con más de siete diputados, como Las Palmas (8) y Santa Cruz de Tenerife (7). Habló de la intención de "contribuir al desbloqueo político, ni siquiera se había anunciado que Compromís iría con ellos, no había nada cerrado". Y en el análisis que hicieron ambas partes, en las que desde NC se trasladó lo que ha mantenido públicamente el partido: la decisión primero de presentarse a las elecciones, después de recuperar el escaño perdido para tener "una voz propia" en Madrid, y para ello explorar pactos con CC o PSOE, apareció el escollo de Quevedo.

"Me preguntó sobre nuestros candidatos, y le dije que entre ellos estaba Pedro, porque ese sábado todavía no se habían ratificado los propuestos, como hizo el jueves pasado la Ejecutiva", indica el secretario de Organización. "Le dije que no habíamos valorado lo de Errejón, porque ni siquiera ellos lo tenían decidido, que teníamos coincidencias, y que Pedro Quevedo solo fue quien levantó la mano en el Congreso para votar a favor de los Presupuestos de Rajoy, no fue una decisión personal sino un mandato unánime de toda la Ejecutiva de Nueva Canarias".

En su relato, Ramírez explicó al colaborador de Errejón que NC apoyó estos y los anteriores Presupuestos del PP, aún concurriendo en coalición con el PSOE, porque Mariano Rajoy necesitaba su voto 176 y ante esa tesitura "pudimos sacar adelante la agenda canaria: se aprobaron los convenios, el plan contra la pobreza, por el empleo, las subvenciones al agua. Y no todo fueron partidas presupuestarias, hubo acuerdos para desbloquear la reforma del sistema electoral, el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía. Aparte de la bonificación del 75% en los billetes de avión a la Península".

Con ese planteamiento, el enviado de Errejón regresó ese mismo día a Madrid para hacer las consultas pertinentes en su organización y dar una respuesta a NC sobre si abrían negociaciones. La respuesta llegó el martes, un día después de la primera reunión de la semana de la Ejecutiva de NC, en la que oficialmente se informó a sus miembros de la apertura de negociaciones con CC y PSOE. En esa Ejecutiva hubo voces que pidieron pactar con Más País, ya nacido, e incluso quienes indicaron la necesidad de cambiar de candidato y relevar a Pedro Quevedo.

Desde Más País, el martes se insistió a NC sobre la idoneidad de su candidato. "Le dije que fue una decisión unánime de todo el partido, creo que en esa Ejecutiva que votó los Presupuestos no hubo ni una abstención, y que no aceptábamos vetos de nadie, y menos desde otras organizaciones", recuerda Carmelo Ramírez. "Me respondió que no se daban las condiciones para una coalición porque van a plantear su campaña por el desbloqueo político y contra esos Presupuestos de Mariano Rajoy, para negociar otros con el PSOE, y nuestro diputado los ha apoyado. Contar con un candidato así no se entendería".

Así se dio por finiquitada la relación oculta entre Más País y Nueva Canarias. "Le dije que era una lástima, lo lamentaba porque era una posibilidad que podía estar encima de la mesa, la de espacios de progreso como ese y la defensa de los intereses de Canarias", apunta el dirigente de NC. "Ha sido por ese apoyo a los Presupuestos, no de Pedro, sino de todo el partido. No lo he desvelado porque él lo puso como condición, porque estábamos en una fase de sondeo. Lo que sí dije a la Ejecutiva el jueves fue que recibí una llamada de Joan Baldoví (Compromís), que no me llamó en nombre de Más País, sino a título a individual, para conocer nuestra posición. Lo comenté a la Ejecutiva porque no me pidió expresamente que no lo hiciera. Le dije lo mismo, nuestra defensa de la agenda canaria, y me dijo que lo entendía perfectamente, que él en nuestra posición seguramente hubiese hecho lo mismo".

"De eso sí informé a la Ejecutiva el jueves, y allí se votaron diferentes alternativas, co una sola abstención. Se ratificaron las candidaturas por unanimidad, aunque Antonio [Morales, que se mostró radicalmente en contra en ese cónclave de aliarse con CC] se ausentó a la hora de votar porque tenía otros compromisos", aclara Carmelo Ramírez quien dijo estar sorprendido por la marcha del partido de Faneque Hernández y la reacción pública de Antonio criticando el pacto con CC este sábado.

"Quiero hablar con Antonio: hay que respetar las decisiones de la Ejecutiva. Los órganos del partido han aprobado esas negociaciones con esos resultados. Cuando se ha discutido el tema no existía la posibilidad de negociar formalmente con Más País", expone Ramírez. "No íbamos a discutir sobre un escenario si ese escenario no se ha producido, porque ellos tenían esas dudas, y al final se han ratificado en esas dudas".

El secretario de Organización también dijo desconocer si Más País había vuelto a contactar con Nueva Canarias al conocerse la postura de Antonio Morales y la dimisión de Faneque Hernández este sábado. "No lo sé, al menos a Román y a mí no nos han llamado, y somos el presidente y el secretario de Organización y deberíamos saberlo...".

Además, explicó que "ya está todo cocinado" y este lunes Coalición Canaria y Nueva Canarias presentaran su alianza electoral. A lo largo de la semana, profundizarán en la confección del programa y la campaña y ratificarán los candidatos, que en el caso del Congreso de los Diputados serán Ana Oramas y Guadalupe González Taño (CC) en las dos primeras plazas de Santa Cruz de Tenerife, y Pedro Quevedo (NC) y María Fernández (CC), por Las Palmas. Estos dos se repartirían el escaño 2,5-1,5 años. En cuanto al Senado, Coalición Canaria encabezará la candidatura en Fuerteventura y Lanzarote y Nueva Canarias ocupará la suplencia. En Gran Canaria, la plaza fuerte de NC, será al revés.