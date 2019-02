Fernando Clavijo y María Jesús Montero vuelven a citarse el día 8 tras no alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes, tras reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ambos volverán a citarse el próximo día 8 tras no alcanzar un acuerdo para los presupuestos de 2019.



En rueda de prensa, tras reunirse con la ministra durante tres horas, Clavijo ha informado a los medios de comunicación de las tres partes que se han tratado: los recursos que no llegaron a Canarias recogidos en los PGE de 2018; por otro lado se analizan los artículos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Estatuto de Autonomía que, a su juicio, deberían plasmarse en las cuentas del Estado; y un último apartado en el que se indican circunstancias que no tienen que ver con el presupuesto, tales como son el superávit o el cumplimiento de la sentencia del convenio de carreteras.

Montero ha dicho que va a contemplar "la posibilidad de firmar" los convenios de los PGE de 2018 en los PGE de este año aunque "no hay garantías" de que se puedan llevar a cabo. Eso sí, en el caso de aprobarse, sería con recursos de estos nuevos presupuestos, perdiendo las partidas del año pasado.

En la reunión mantenida también han asistido la Secretaria de Estado de Hacienda Inés María Bardón, la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila y el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del gobierno canario, José Miguel Barragán.