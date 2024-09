El Ayuntamiento de Málaga dice que defiende los intereses municipales en el caso del ex alto cargo acusado de cohecho

El Ayuntamiento de Málaga y la sociedad municipal Promálaga han asegurado que han defendido los intereses municipales desde que presentaron la denuncia y han dado “todos los pasos que procedían legalmente en tiempo y forma” en el procedimiento judicial contra un ex alto cargo de dicha sociedad por supuestamente pedir dinero a cambio de contratos y presunta falsedad de facturas. Así lo han asegurado desde el Consistorio en un comunicado en el que han subrayado que el proceso judicial “se inició a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2017 por el entonces vicepresidente de Promálaga, el concejal Mario Cortés, y el gerente de Promálaga, Francisco Salas”.

Además, han recordado que “el despido disciplinario del exdirector económico-financiero, por quebranto de la buena fe y abuso de confianza, se produjo en septiembre de 2019, una vez concluida la investigación de la Policía Nacional e iniciado un procedimiento penal contra el trabajador por varios presuntos delitos”.

Al respecto, han señalado que “no es hasta entonces cuando la empresa puede solicitar personarse como acusación particular y, en consecuencia, obtiene información sobre las actuaciones en curso”. Por último, han dicho que están a la espera de que se celebre el juicio en julio de 2025.

Explicaciones al alcalde

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, “que informe a la ciudadanía sobre la gestión de dinero público y todos los contratos de la empresa municipal Promálaga”, después de que la Fiscalía haya acusado a su exdirector económico y financiero, “arropado por el PP”, por supuestamente quedarse con “dinero de contratos públicos firmados por la entidad con empresas privadas para la procuración de servicios”.

Pérez ha reaccionado de esta manera a la supuesta “trama de mordidas” en el seno de la empresa municipal, por el que este ex alto cargo “puesto a dedo por De la Torre” ha sido acusado por la Fiscalía por los delitos de cohecho y falsedad documental, ya que para el cobro de estas mordidas de dinero público “se confeccionaron supuestamente facturas falsas”, ha señalado en un comunicado.

Ha recordado que “el PP en el Ayuntamiento nunca nos ha dado un solo papel” sobre la información demandada en el seno del Consejo de Administración. “Se trata de una de las empresas más opacas del holding municipal, que mantiene el mismo modus operandi que hemos visto en Smassa, con otro gerente cesado por su mala gestión”, ha agregado sobre este caso y la acusación de la Fiscalía, adelantada por 'eldiario.es'.

“En este momento no sabemos en qué punto se encuentra la investigación del caso, pero pedimos a De la Torre que el Ayuntamiento se persone como acusación particular si es que el alcalde no tiene nada que temer. Esto es muy grave, estamos hablando de dinero público que se ha llevado un alto cargo puesto a dedo por el PP y al que se le dio indemnización con cerca de 180.000 euros”, ha señalado.

En el momento en que se inició la investigación, “tras la denuncia de un empresario que no cedió al chantaje, la entidad Promálaga manejaba un presupuesto cercano a los 12 millones de euros”, han señalado desde el PSOE.

Con Málaga pide una comisión de investigación

La concejala portavoz de Con Málaga, confluencia de IU, Podemos, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha pedido “la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre todos los contratos realizados por la sociedad municipal Promálaga, tras la petición de la Fiscalía de hasta tres años y diez meses de prisión para su exdirector financiero en el conocido como 'caso mordidas'”.

Al mismo tiempo ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, “la asunción de responsabilidades y explicaciones hasta que se depuren todas las implicaciones políticas existentes en el caso”.

En un comunicado, Morillas recuerda que el caso investiga la supuesta “extorsión y petición de cantidades económicas a empresarios a cambio de adjudicación de contratos”. “La gravedad de los hechos requiere que el alcalde dé explicaciones y que se tomen medidas”, ha insistido.

Al respecto, ha instado a solicitar al Tribunal de Cuentas “que efectué una auditoría extraordinaria de todos los contratos adjudicados por Promálaga y se pongan en marcha medidas para dotar de garantías transparencia a la gestión económica de Promálaga y del resto de las sociedades municipales”. Morillas ha señalado que “la sombra de la corrupción vuelve a acechar al equipo de gobierno encabezado por Francisco de la Torre”.

“El 'caso mordidas', por el que la Fiscalía pide casi 4 años de cárcel al exdirector financiero de Promálaga no es un suceso aislado. No hay que hacer grandes ejercicios de memoria para rememorar otros escándalos e irregularidades administrativas, como las acontecidas en Smassa, que son muy recientes y están todavía pendientes de esclarecerse y que, al igual que en el Caso Mordidas, supusieron la destitución del alto cargo implicado cuando el asunto ya había estallado y salido a la luz pública”, ha dicho.