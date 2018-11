El Gobierno aún trabaja en informes del muelle de Agaete a un mes del supuesto inicio de las obras

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias aún está trabajando en la actualización de los informes de la ampliación del Puerto de Las Nieves a tan solo un mes de la fecha comprometida para el comienzo de las obras. Con diciembre llamando a la puerta, ya se puede afirmar que sólo quedan unos días para que las máquinas lleguen al municipio del norte de Gran Canaria y empiecen los trabajos, porque a pesar del rechazo que el macromuelle ha generado, Coalición Canaria lo tiene claro: seguirá adelante con la ampliación. Ahora, el área que dirige Pablo Rodríguez trabaja a toda máquina, o debería, para poner al día documentos tan importantes como el informe socioeconómico, la declaración de impacto ambiental, el dictamen de ruidos o un inventario del medio marino, entre otros, ya que la obra se adjudicó con informes de hace 15 años que pueden haber quedado obsoletos.

El muelle de Agaete ha tenido mucha importancia en la vida de los vecinos del municipio. Antes de convertirse en uno de los puertos de referencia en Canarias por ser el enlace más directo y rápido entre Gran Canaria y Tenerife, era un pequeño refugio pesquero. Fue a mediados de los años 90 cuando se adaptó al tráfico comercial y la nueva infraestructura abrió la puerta al atraque de transbordadores rápidos. Allí se instaló la naviera noruega Fred Olsen que, desde 1999, ejecuta en régimen de exclusividad la travesía con dos barcos que salen simultáneamente de los dos puertos.

El pasado 15 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que se recordaba a Puertos Canarios, órgano adscrito a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional, que una sola naviera no podía seguir operando en régimen de monopolio desde el Puerto de Las Nieves. En el fallo se ofrecían dos soluciones para acabar con la exclusividad de la que, hasta la actualidad, disfruta Fred Olsen: la adjudicación de dos lotes de franjas horarias para dos navieras o hacer una ampliación del muelle de Agaete. Para evitar que la compañía noruega perdiera su gran negocio de tantos años, al que también optaban Naviera Armas y Trasmediterránea, el Gobierno optó por el plan B: una nueva infraestructura.

Proyecto de ampliación del Puerto de Las Nieves Canarias 7

A lo que se unió otro factor: aprovechar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que financia el 85% de la obra. Estas son algunas de las claves para entender la celeridad con la que el Gobierno de Canarias ha actuado para llevar a cabo la obra del macromuelle de Agaete. La licitación y la adjudicación de las obras tenían que estar antes de 2020 y el plazo máximo para justificar el gasto es el año 2022.

Para entender el proyecto de ampliación del muelle de Agaete, que tanto debate ha generado en estos últimos meses, hay que remontarse a 2003. En ese año fue redactado teniendo en cuenta un escenario económico y social muy diferente al de 2018. Sin embargo y a pesar de la cantidad de cambios que se han generado en la economía en estos 15 años, el pasado mes de junio las obras se adjudicaron a la UTE formada por Sato Trabajos y Obras y Hermanos García Álamo por un importe de 44 millones de euros. La previsión es que la construcción comience en diciembre.

Según fuentes expertas, antes de adjudicar una obra que ha estado paralizada tanto tiempo, “lo correcto” es actualizar el proyecto y ajustarlo a la realidad ya que se puede dar el caso de que en la actualidad la obra no tenga sentido o precise cambios importantes que exijan una mayor partida. La construcción tiene que adjudicarse en base a un proyecto y un presupuesto cerrado con la necesidad de prever todos los cambios.

Fue el 12 de junio de este año, seis meses después de lo que Rodríguez había anunciado, cuando se adjudicaron las obras de la ampliación del muelle. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los colectivos y administraciones que están en contra del macromuelle. Una nueva afirmación del Ejecutivo para demostrar que no iba a tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. En aquella semana el consejero de Obras Públicas del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, aseguró en el Parlamento de Canarias que no era la primera vez que hay que actualizar elementos antes del inicio de una obra y que se está trabajando en ello.

Con la caída del tráfico de pasajeros durante este verano y con la puesta en marcha en el muelle de la capital grancanaria del nuevo fast ferry Volcán de Teno que una las dos capitales en una hora y media, el debate se intensifica aún más. El informe hecho en julio de 2017 de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) recoge que “las previsiones económicas eran unas en 2003, cuando se redactó el proyecto, y actualmente son otras”.

Manifestación contra el macromuelle de Agaete. ALEJANDRO RAMOS

El documento también expresa la necesidad de contar con un inventario del medio marino previsiblemente afectado por las obras que permita conocer el estado actual y su evolución, ya que el último realizado en 2008 por el Ministerio de Medio Ambiente, no se puede asegurar con certeza que esté actualmente vigente. Entre los condicionantes que se deben cumplir antes de que se comiencen las obras, también se exige un informe del impacto por ruidos, un plan de accesos y la evaluación ambiental. Además, puede verse afectada por las obras la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), que se encuentra en el punto de arranque del nuevo dique.

Ahora, a tan sólo un mes de que empiecen las obras, desde el gabinete de prensa de la Consejería de Obras Públicas aseguran que “se sigue trabajando en esos informes” ya que “requieren su tiempo”.

Agaete “ya es grande” sin el macromuelle

Lo que resulta inexplicable para los contrarios a la megaestructura es la negativa del Gobierno regional a escuchar a las miles de personas que han salido a la calle para decir no. El Ayuntamiento de Agaete pidió desde un primer momento que se atendiera la opinión de los vecinos y vecinas, que se hiciera una consulta, pero el no rotundo siempre ha sido la respuesta del Ejecutivo. Ante esa contestación, el Consistorio es claro: “Si no hay consulta, no estamos a favor de que se desarrolle el proyecto”, sostiene Juan Ramón Trujillo, alcalde de municipio.

La plataforma Agaete Sin Macromuelle y el ayuntamiento de la villa siguen firmes en su postura: van a seguir en la lucha por hace entender al Gobierno de Canarias que la ampliación no es necesaria. En la última manifestación, el pasado 10 de noviembre, así lo dejaron claro: “Seguiremos siendo el pueblo y la isla del sí. El sí al desarrollo sostenible, del sí a los modelos alternativos, del sí a las energías renovables, del sí a los espacios naturales, a las nuevas generaciones, del sí al futuro y seguiremos siendo el pueblo del sí a un Agaete sin macromuelle”.

Manifestantes en Las Palmas de Gran Canaria contra el macromuelle de Agaete. ALEJANDRO RAMOS

Desde un primer momento el colectivo ha cuestionado los beneficios que pueda tener el puerto y ha solicitado de manera activa un estudio que demuestre que el futuro muelle tendrá un impacto real en el municipio y en el bienestar de las personas. En la concentración se refirieron directamente a las administraciones y personas que están a favor de esta ampliación: “Con falsos argumentos nos dicen que el norte y Gran Canaria tienen que crecer, tienen que pensar a lo grande, dicen algunos por ahí”. Y le responden: “El norte ya es grande, lo es en su esencia, lo es en su patrimonio, lo es en su idiosincrasia, pero sobre todo lo es en su gente”. La declaración levantó miles de aplausos en las calles de la capital grancanaria y la emoción se volvió más palpable que nunca.