Nueva Canarias avisa al Gobierno de Sánchez de que "no va a tolerar un paso atrás" tras recuperar para las Islas "un trato justo"

Nueva Canarias (NC) ha defendido este viernes que la sociedad del Archipiélago, "tras haber recuperado un trato justo e histórico" en las cuentas del Estado, "no va a tolerar un paso atrás" en el listón de los logros económicos materializados en los presupuestos de 2017 y 2018.



El presidente de la formación nacionalista, Román Rodríguez, ha trasladado este mensaje al hacer balance de lo ocurrido tras la aprobación de los presupuestos del Estado de 2018, acompañado por la vicepresidenta del partido, Carmen Hernández, y su diputado en el Congreso, Pedro Quevedo.



Los tres han apuntado además que NC estará "vigilante" con la ejecución que realice el Gobierno canario de los recursos extras para las Islas.



En opinión de Rodríguez, las cuentas estatales de 2017 y 2018 cambian "una historia de maltrato y olvido", que fue más patente, a su juicio, durante la reciente crisis económica, en especial hasta el año 2016.



"Tras el cambio de fuerzas, el escaño 176 de Quevedo se puso al servicio de la estabilidad política del país y de los intereses del Archipiélago, con conquistas en las cuentas que están a la vista y, también, con las reformas del Régimen Económico y Fiscal (REF), el Estatuto de Canarias y una nueva Ley Electoral", ha destacado el líder de NC.



Solo con el REF las Islas han generado 220 millones de euros extras en el ejercicio de 2017 y 440 millones en este año, además de esperar otros 550 millones para 2019, unos recursos que en su opinión deben emplearse en mejorar los servicios sociales, educación y sanidad.



Rodríguez ha añadido que Canarias también ha mejorado su tesorería con la recuperación de los recursos del extinto impuesto general sobre el tráfico de empresas (IGTE), que valora en torno a los 300 millones de euros y que en su conjunto "coloca a la comunidad autónoma en la media española de la financiación autonómica".



Por ese motivo, Román Rodríguez ha afirmado que la sociedad canaria no va a tolerar "ni un solo paso ni un centímetro atrás" en las cuentas de 2019 y que, si el Gobierno central lo intentara, se encontraría con "la oposición" de NC, que no dudará en salir a la calle para encabezar el rechazo de la ciudadanía de las Islas.



El dirigente nacionalista ha puntualizado que Canarias recibió en 2017 hasta 763 millones que un año antes, casi dos puntos más del PIB de las Islas; unas cantidades que se han acumulado en 2018 y se han elevado a casi un millón de euros.



NC ha puesto como ejemplo de mejora del "trato justo" el dinero que ha venido del Estado para el convenio de carreteras con Canarias, de 94 millones en 2016 a 224 y 409 millones de euros para los ejercicios de 2017 y 2018.



A juicio de NC, el Gobierno de Canarias dispone ya de recursos suficientes y, por ese motivo, hay que exigirle "diligencia" en la ejecución, por lo que considera "inadmisible" que, por ejemplo, en carreteras le haya "sobrado" 101 millones de euros en 2017, y ha alertado de que de los 409 millones de este año "no se gastarán ni el 40 %".



Rodríguez ha denunciado que Canarias, a pesar de recuperar "capacidad de gasto" sigue a la cola en sanidad (180.000 personas en lista de espera y 180 días para una respuesta-) servicios sociales (44 % de la población en riesgo de pobreza, un paro del 20% y los peores salarios del país) y en educación.



"Nueva Canarias seguirá peleando por los derechos de las Islas para tener más recursos, desde infraestructuras a favorecer la movilidad, pero también reclamará que se gestione de forma eficiente, porque ahora estamos en condiciones de competir y mejorar, con conquistas que son para siempre", ha indicado.



Rodríguez ha subrayado que NC estará "vigilante" con los restantes compromisos pactados con el Gobierno central para las islas que, ha reiterado, "no son un capricho, sino un derecho" de todos los canarios.