El Parlamento de Canarias avala a José Carlos Naranjo Sintes como administrador único de RTVC

Los grupos parlamentarios han avalado este viernes, con el apoyo de CC y ASG y la abstención de la oposición, la propuesta de nombrar administrador único de la Radiotelevisión Canaria a José Carlos Naranjo, que a partir de su toma de posesión tendrá once días para evitar que el canal vaya a negro.



De esta manera se ha plasmado en la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento regional el acuerdo conseguido por los grupos el martes en cuanto a que no se bloquearía la propuesta de administrador único que efectuase el Gobierno autonómico, de no conseguir antes un candidato de consenso entre todos.



A partir del aval logrado este viernes, el Ejecutivo regional procederá el lunes a publicar el nombramiento de Naranjo, hasta ahora miembro de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y podrá tomar posesión el 19 de junio como administrador único de RTVC por un plazo de seis meses.



La propuesta de Naranjo fue aprobada por seis votos de CC y ASG y 10 abstenciones del resto de los grupos y, según el acuerdo formulado en la ley de emergencia aprobada por el Parlamento el miércoles, en el caso de que el administrador único no cumpla las expectativas de las diferentes fuerzas, la Comisión de Control podrá por mayoría simple proceder a su cese.



El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, advirtió de que alberga "serias dudas" porque ha perdido "la confianza absoluta" en el Gobierno regional y su actuación en este ámbito, aunque mantiene una pequeña esperanza de que pueda reconducirse una situación "de extrema gravedad" que no es culpa de la mala suerte ni del cambio climático, sino de la mala gestión.



Ha sido este factor el que ha colocado a la RTVC al borde del precipicio con riesgo de desaparición y por ello y de forma razonable los grupos han buscado un punto de encuentro para dar una oportunidad a que este servicio recupere el prestigio, la consideración de la ciudadanía, la confianza del Parlamento y el crédito ante sus proveedores y trabajadores.



Román Rodríguez confió además en que "los que han dado la cara estén detrás de este proceso de manera efectiva y no ocurra como en la pasada etapa, cuando se manejaba desde detrás de oscuros despachos" porque si es así, advirtió, Nueva Canarias ejercerá una oposición "dura y clara".



Por el grupo Socialista Patricia Hernández señaló que la situación del canal deriva de la gestión del anterior presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, que ha conducido a tener que aprobar una ley "ad hoc" para ceder temporalmente el control de la tele al Gobierno y que éste designe a un administrador único.



A este cargo le deseó Hernández "la mejor de las suertes" porque el reto es complicado, tendrá competencias limitadas y temporales para reconducir la situación "dramática" antes de que dentro de quince días expire el contrato en vigor, el 29 de junio.



Luz Reverón, del grupo Popular, señaló que se ha hecho "un ejercicio de responsabilidad" para consensuar un instrumento que salve la situación del canal "in extremis" y advirtió de que para la continuidad de la señal y la estabilidad de los puestos de trabajo también se necesita la implicación del Gobierno de Canarias.



La parlamentaria popular demandó responsabilidad a José Carlos Naranjo, sin dudar de su capacidad para ello, y precisó que el PP va a seguir "muy, muy, muy de cerca" su gestión, al tiempo que exigirá al Ejecutivo regional su implicación absoluta para que el administrador único pueda ejercer sus funciones.



Francisco Déniz, de Podemos, sostuvo que los cambios son oportunidades y ésta es la de rectificar errores ante un modelo de televisión que ha entrado en crisis, basado en otorgar concursos y prebendas a otros medios de prensa para acallar críticas y comprar voluntades.



Déniz insistió en que surge la oportunidad de que los servicios informativos sean públicos y que se cree un consejo en este departamento para garantizar la pluralidad de la RTVC, además de caminar hacia una televisión independiente y participada por todos los agentes sociales.



Juan Márquez, del mismo grupo, afirmó que ha abordado con los sindicatos mayoritarios la subrogación de los trabajadores y este asunto es "absolutamente viable, posible y legal", lo que defenderá Podemos ante el nuevo administrador único.



El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, se congratuló de que en una situación muy delicada ha habido acuerdo porque se trata de salvar el servicio público y los empleos, y puntualizó que el administrador único se enfrenta una misión con una puerta de entrada y la misma puerta de salida a los seis meses.



A partir de ahí se adoptarán las mejores decisiones para el interés público pese al escaso y muy limitado tiempo que afronta el administrador, aunque es "evidente" que habrá control parlamentario y que "no se van a hacer las cosas de forma arbitraria".



Por el grupo Mixto Melodie Mendoza alabó el que José Carlos Naranjo tenga "un abultado currículum" y un conocimiento amplio de procedimientos administrativos y contratos públicos, pues su tarea ha sido fiscalizarlos durante muchos años, y es necesario en este momento un perfil técnico para la RTVC.



Mendoza pidió a Naranjo que asegure los puestos de trabajo y admitió que es necesario que "entre todos le dejemos trabajar para que este esprint no se convierta en una carrera de obstáculos".



"Espero que no reciba presiones por estar en el foco mediático, ya que no va a resolver el contrato de informativos, así que vamos a dejarlo trabajar y que no esté sometido a la presión de su antecesor", advirtió la diputada de ASG.



Añadió que la tarea no va a ser fácil y Naranjo no a tener personal administrativo en puestos clave, de forma que en caso de ruptura con la actual adjudicataria quizás tenga que buscar una nueva sede para RTVC en Gran Canaria.