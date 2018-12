Podemos acusa al Cabildo de Gran Canaria de "dejar sin beca" a 171 estudiantes

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Montero, ha acusado este jueves a la corporación de negar becas de estudios a 103 estudiantes, además de a otros 63 que no tendrán acceso a una ayuda complementaria Erasmus y a 5 más de posgrado, a pesar de "haber sido aprobado en pleno".



Ya que, en una sesión celebrada el pasado 22 de noviembre, "se había aprobado una moción en pleno para que esto no pasara”, asegura en un comunicado Montero.



El consejero detalla que dicha moción fue presentada "para que la consejera de Educación y Juventud corrigiera la resolución del 5 de noviembre por la que se denegaba a 103 estudiantes la beca de la convocatoria para realizar estudios universitarios en el curso 2017/2018".



La iniciativa, según el portavoz de Podemos, "fue aprobada por unanimidad", si bien, pese a ello, desde entonces la consejera "no ha movido ni un dedo para ejecutarla, dejando abandonadas a un centenar de familias que no pueden pagar los estudios universitarios de sus hijos e hijas”.



Los afectados por esta cuestión son 103 estudiantes que "no cobrarán su beca de estudios universitarios a pesar de cumplir los requisitos y tener derecho a ella", sostiene.



A ellos se suman -agrega- "otros 63 estudiantes que no tendrán acceso a la beca complementaria Erasmus", así como "5 más que no percibirán la cantidad asignada para los estudios de postgrado”.



Por todo ello, Montero acusa al grupo de gobierno insular, formado por NC, PSOE y dos consejeros no adscritos a partido alguno actualmente, de perjudicar a “171 personas que ven truncado su futuro formativo porque no van a recibir ninguna beca” aunque en principio sí debían obtenerla.