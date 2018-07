Podemos advierte de que no apoyará la ley canaria de memoria histórica si se queda en un "lavado de conciencia"

Los siete diputados de Podemos en el Parlamento de Canarias no van a apoyar la ley de memoria histórica que se está tramitando en la Cámara regional si el resto de grupos la dejan como "un barniz" y "un lavado de conciencia", sin financiación, sin incluir a los bebés robados y sin atender a las demandas de las víctimas de la dictadura franquista.



Tras la primera reunión de la ponencia que tramita esta proposición no de ley, que fue planteada por todos los grupos y admitida a trámite por unanimidad, Podemos ha denunciado la negativa del resto de partidos a aceptar enmiendas para mejorar el texto basadas en las normas legislativas de otras asambleas autonómicas y de las aportaciones de las asociaciones de memoria histórica, dijo el diputado Manuel Marrero.



"Somos posibilistas, no somos utópicos, sabemos los límites" que pueden establecer normativas estatales, pero "estamos en desacuerdo con aspectos de fondo" y "tal como está ahora no apoyaríamos" la ley, dijo el representante de Podemos, y lamentó que son "siete diputados contra el resto".



La inclusión como víctimas del franquismo de los bebés robados ampliaría el marco temporal de aplicación de ley hasta terminada la década de los noventa, mientras que el texto actual lo limita hasta 1978, apuntó.



Como portavoz circunstancial del resto de grupos parlamentarios (PSOE, CC, PP, NC y Mixto), la diputada de ASG Melodie Mendoza defendió una proposición de ley que en su opinión va a suponer "tranquilidad y justicia" para las víctimas del franquismo.



"Vamos a intentar que haya un compromiso firme de las administraciones, a intentar que disponibilidad presupuestaria", aunque eso depende del Gobierno de Canarias y del español, dijo Mendoza, quien detalló que en total hay 70 enmiendas, 41 de las cuales son de Podemos, y anunció que se va a estudiar la posibilidad de cambiar la denominación para que sea ley de memoria democrática.



Melodie Mendoza dijo también que algunas de las enmiendas no se refieren a competencias autonómicas.



Manuel Marrero confirmó que la pretensión de su grupo es que se llame ley integral de memoria histórica y memoria democrática y conseguir mejoras y avances de fondo a partir de las experiencias de otras leyes autonómicas y estatales y las demandas de las asociaciones, porque actualmente es "un brindis al sol que no plantea ninguna novedad".



"Para hacer la ley Zapatero en Canarias, esa ya existe desde 2008 y tiene muchas carencias", y de lo que se trata es conseguir "verdad, justicia y reparación" para las víctimas de la dictadura, entre las que se incluyen 3.000 desaparecidos en las islas y muchos que fueron obligados a realizar trabajo esclavo público y privado o tuvieron que marcharse, dijo el representante de Podemos.



Marrero contrapuso que partidos como PP y PSOE se opongan en el Congreso de los Diputados a la revisión de la Ley de Amnistía con la declaración de la ONU de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo cual "tiene que estar contemplado en la ley".



También denunció que una ley sin financiación "de poco sirve", salvo que se pretenda "un barniz, un lavado de conciencia y no ir al fondo para responder a las demandas de verdad, justicia y reparación".



"Para eso no estamos aquí" y por tanto "tal como está ahora no apoyaríamos la ley", que "nadie se llame a engaño" porque Podemos no está en este asunto "para quedar bien", dijo.



La ponencia se reunirá de nuevo el 23 de julio y la intención es que el texto quede dictaminado por la comisión a finales de septiembre.