Torres insta Clavijo a que Coalición Canaria vote a favor de Sánchez para desbloquear el acuerdo sobre carreteras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha instado este lunes a su antecesor, el ahora senador Fernando Clavijo, a que Coalición Canaria vote a Pedro Sánchez si este se somete a una nueva investidura, para que forme Gobierno y se pueda desbloquear el acuerdo sobre carreteras.



En declaraciones realizadas en Lanzarote, tras inaugurar el curso escolar, Torres ha rechazado que el Gobierno canario que lidera vaya a renunciar a cantidad alguna de las derivadas de las sentencias del Tribunal Supremo sobre los incumplimientos del Estado con las Islas en esta materia por los recortes del periodo de Mariano Rajoy (PP).



El presidente canario ha subrayado que le habría gustado que Clavijo hubiera cerrado un acuerdo con Fomento como el que su Ejecutivo ha pactado con el Gobierno central, cuya firma está pendiente de que el gabinete de Sánchez deje de estar en funciones.



Ese acuerdo, ha precisado Torres, incluye también los 400 millones que hasta ahora el Estado se negaba a abonar respecto a los incumplimientos del anterior convenio, porque correspondían a obras que la comunidad autónoma no llegó a ejecutar por falta de fondos.



El presidente de Canarias ha lamentado que su antecesor no pudiera cerrar un pacto de ese tipo y se dedicara a "judicializar la situación", aunque también ha insistido en que mientras el Gobierno de Sánchez esté en funciones, no puede firmar nada al respecto.



"La solución es que tuviéramos un Gobierno con presidente, de manera ordinaria. Y, quizás, ahí le lanzaría el mensaje al senador Clavijo y a su grupo político de que sería bueno que, si hay investidura, empezaran apoyando a Pedro Sánchez para que tengamos Gobierno, porque, si así fuera, mucho antes llegarían tanto las entregas a cuenta como el acuerdo que el actual Gobierno de Canarias ha cerrado para las carreteras", ha apuntado.



En tanto ese acuerdo no se firme, ha enfatizado, el Gobierno canario no va a retirar ninguna de sus demandas sobre los incumplimientos del Estado con las islas en esta materia.



"El acuerdo no se puede firmar porque hay un Gobierno en funciones, pero yo salí muy contento de la reunión en Madrid (con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos), porque este Ejecutivo construye negociando y cerrando acuerdos en una mesa, no con el permanente conflicto que solo lleva a que los canarios tengamos mayores problemas, conflicto en el que estaba instalado el Gobierno anterior", ha añadido.