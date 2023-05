ASG arrasa otra vez en La Gomera para sorpresa de nadie

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha vuelto a cosechar una victoria holgada en la isla colombina. El resultado electoral, con más de un 70% del voto escrutado, vuelve a colocar a Casimiro Curbelo como presidente de la corporación insular, donde lleva gobernando más de 30 años.

ASG obtiene 11 de los 17 consejeros, resultado exactamente igual al cosechado en 2019. Por otro lado, el PSOE se hace con tres representantes, Iniciativa por La Gomera obtiene dos y Coalición Canaria cosecha uno.

En las elecciones insulares de este 28 de mayo en la isla de La Gomera, no ha habido espacio para la sorpresa. Curbelo, que ha regado la isla de millones después de haber llevado a ASG al Gobierno autonómico en 2019, ha vuelto a recibir el respaldo de los ciudadanos. Muchos de ellos llegaron a confesar a Canarias Ahora que el líder de ASG volvería a ganar incluso si no hiciera acto de presencia en toda la campaña electoral. No le ha hecho falta.

La representación de la izquierda en la corporación gomera se mantiene con el PSOE, que iguala el resultado de 2019 (tres consejeros), e Iniciativa por La Gomera, que entra por primera vez en el Cabildo con dos sillones. Coalición Canaria, por su parte, también mantiene su escaño.