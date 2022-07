Canarias tendrá transferidas las competencias de Costas a final de mes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha dicho este martes que a final de este mes se reunirán la comisión bilateral, y la comisión de transferencias aprobará el traspaso de competencias en costas a la comunidad autónoma.

En respuesta a una pregunta del diputado del grupo Popular Fernando Enseñat en el pleno del Parlamento de Canarias, el consejero ha insistido en que el traspaso no es tan sencillo como puede parecer, y ha recordado que ahora también habrá que decir a los afectados quién continuará con los expedientes.

Fernando Enseñat, que preguntó por la garantía de la efectividad del traspaso de competencias en materia de costas por parte del Estado antes de que finalice la actual legislatura, ha insistido en que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el ejecutivo español, han engañado de forma “permanente”.

A juicio de Fernando Enseñat, llevan tres años “jugando con la buena voluntad” de familias, empresarios y sector turístico, y “sobre todo, engañando a las familias de dos hoteles” de Fuerteventura con quienes “ustedes se han comprometido a defenderles, pero no han hecho nada”.

Julio Pérez ha recordado a Fernando Enseñat que las transferencias en costas no afectan sólo a Fuerteventura y a las empresas a las que se refiere el diputado del grupo Popular, y ha añadido que el traspaso no depende sólo de la voluntad del presidente de Canarias, y sí de la dificultad del proceso, “que me parece que usted ignora”.