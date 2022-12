Carlos Tarife, candidato a la alcaldía de Santa cruz de Tenerife por el Partido Popular

El candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el Partido Popular (PP), Carlos Tarife, ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de la presentación de su candidatura, donde ha explicado que “a falta de 151 días para las elecciones” está dispuesto a debatir e ilusionar, pero no a continuar “la gestión de la inercia y el revanchismo”.

Ha dicho este jueves que si es elegido alcalde su mandato se basaría en “trabajo, trabajo e ilusión”. En ese sentido, el aspirante popular ha afirmado que “la ciudad en su totalidad, con sus 80 barrios, necesita un impulso”, por lo que ha detallado que una de las partes más importantes de su programa se basa en “la acción social, la promoción de vivienda pública y privada para que la gente pueda vivir en Santa Cruz y los servicios públicos”.

Asimismo, ha avanzado que también recuperará “el litoral de la capital, porque no se puede seguir viviendo de espaldas al mar”, con la puesta en marcha de acciones como urbanizar las Teresitas y tomar el control de la Dársena de Los Llanos, el espacio que va desde el Auditorio de Tenerife hasta el Muelle de la Hondura, y la costa de Añaza. Dentro de sus propuestas, Tarife también ha indicado que quiere “poner en valor el ocio nocturno, en concordancia con la conciencia ciudadana, para que los jóvenes no tengan que irse al norte o al sur de la isla para disfrutar” y el Carnaval, “con la apertura del primer museo temático y la mejora de las instalaciones donde ensayan los grupos”. Por su parte, el candidato reconoce que no pretende entrar en más listas, únicamente en la de la capital.

El aspirante ha remarcado sus ganas de “trabajar por Santa Cruz” y ha agradecido su designación a Manuel Domínguez, presidente del PP en Canarias, quien también ha estado presente en el acto y ha definido a Tarife como “un hombre que conoce el partido desde dentro y ha trabajado siempre por la capital, demostrando capacidad y entrega”. Ha indicado además, que el candidato a la alcaldía “sabrá marcar los objetivos y la ruta que quiere la formación”.

Por su parte, el presidente del conjunto popular en Tenerife, Emilio Navarro, ha reiterado las palabras de su homólogo regional: “Tarife está enamorado de Santa Cruz y se ha demostrado a lo largo de los años en a través de su entrega y trabajo. Como concejal, el récord de inversión en obras públicas o la mejora de las zonas verdes del municipio son sus mejores avales para este puesto”.

Cabe destacar que recientemente ha obtenido diversas críticas como concejal de Servicios Públicos tras la reforma hecha en la Calle Nifú Nifá en la que han eliminado todos los aparcamientos y una de las aceras para adaptarla a la próxima normativa de zona de bajas emisiones.