Clavijo no estará en el debate sobre la amnistía en el Senado después de sus vaivenes con la medida

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no acudirá este jueves al Senado para asistir al debate convocado por el PP en la Comisión de Comunidades Autónomas, en él se pretende debatir sobre la posible amnistía a los líderes del procés que se debate entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes ante la investidura de Pedro Sánchez.

Se trata de una medida con la que CC ha tenido vaivenes en las últimas semanas, pasando de rechazarla a suavizar su discurso abriéndose a investir a Sánchez. El núcleo más conservador de CC, que encarnan el propio presidente de Canarias y la vicepresidenta del Parlamento canario, Ana Oramas, han reiterado en los últimos días que se oponen a esa posible amnistía. Ana Oramas ha defendido esa posición en diversos programas de televisión que han debatido esa medida. En 'Todo es mentira' dijo que “Yolanda Díaz, una señora a la que aprecio, es una indocumentada”. “A mí no me gustaría, pero el Gobierno podría hacer mil indultos individuales, quinientos o trescientos. ¿Qué pasa? Que aquellos que no han sido juzgados, no podrían acogerse al indulto”, añadió.

CC es el único partido que se denomina “nacionalista” que se ha quedado solo al posicionarse en contra. Como también ha sido el único denominado así que apoyó la investidura de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, a principios de octubre, la diputada Cristina Valido defendió poner por delante la “agenda canaria” y que se transfieran al Archipiélago las partidas comprometidas en la negociación de los últimos presupuestos a una posible amnistía a los líderes del procés. De este modo, se abría a apoyar al candidato del PSOE. El propio Clavijo dijo que su partido podría ser el “llavín” de la investidura si Junts se abstenía, una opción que este partido cerró después.

La maniobra del PP en el Senado

Alberto Núñez Feijóo han hecho prevalecer su mayoría absoluta en el Senado para forzar una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas antes de la investidura del candidato del PSOE. Su objetivo es que diferentes barones autonómicos acudan al Senado a hablar sobre la amnistía, el principal foco de las negociaciones con los independentistas.

El presidente del Gobierno de Canarias ha delegado en su vicepresidente, Manuel Domínguez, del PP, su intervención, una medida con la que el nacionalista evita pronunciarse sobre la amnistía. Así lo ha adelantado La Provincia, y han confirmado fuentes de CC a este periódico, que explican que Clavijo estará el próximo jueves en la isla de El Hierro donde mantendrá una reunión con el ministro de Migraciones José Luis Escrivá.

Este martes, el senador de CC Pedro San Ginés (imputado en varios casos de corrupción) evitó también intervenir en el debate sobre una moción del PP que, bajo el argumento de que la Cámara manifestara la “necesidad de promover la convivencia democrática dentro de la Constitución”, en realidad centraba todos puntos en el rechazo a la amnistía.