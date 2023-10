Coalición Canaria pone ahora por delante “la agenda canaria” a una posible amnistía en la investidura de Sánchez

La única diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha puesto este lunes por delante la “agenda canaria” y que se transfieran al Archipiélago las partidas comprometidas en la negociación de los últimos presupuestos a una posible amnistía a los líderes del procés en la investidura de Pedro Sánchez; una medida con la que ha sido muy crítica estas semanas. Valido recuerda que CC puso este verano como línea roja a Sumar, pero la clave para reconsiderar algunas condiciones es sentarse con el PSOE, unas conversaciones por las que han esperado este fin de semana y no se han producido.

“No es culpa mía que no les pueda contar novedades”, dijo Valido tras la ronda de conversaciones abiertas este lunes con el rey Felipe VI para valorar un nuevo candidato para conformar Gobierno. La diputada afirma que, pese a las declaraciones de algunos representantes socialistas, estas últimas 48 horas no se han producido contactos, por lo que no ha podido avanzar mucha información al monarca y el encuentro fue “breve”.

Preguntada por la posible amnistía, ha asegurado que “nos importa y no estamos de acuerdo, pero una vez que el PSOE nos aclare qué pretende hacer y cómo y responda si se acepta la agenda canaria en su integridad y se transfiere lo que se nos debe, mi partido en Canarias decidirá si es suficiente y cuál es la prioridad”, resumió. “Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de los canarios y este es el objetivo primero por el que los canarios nos votan”, añadió.

Cabe recordar que en el núcleo más conservador de CC, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y la vicepresidenta del Parlamento canario, Ana Oramas, han reiterado en los últimos días que se oponen a esa posible amnistía. De hecho, es el único partido que se denomina “nacionalista” que se ha quedado solo al posicionarse en contra. Como también ha sido el único denominado así que apoyó la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Sobre un posible veto a Sumar

Sobre la posible línea roja al partido de Yolanda Díaz, Valido ha recordado que los vetos a Vox y a Sumar ya fueron anunciados por su partido este verano y que no es algo nuevo. “Esperemos a que haya algún paso en favor de una negociación para luego podernos posicionar”, ha dicho este lunes en referencia a este tema.

“No me gustaría enredar por enredar por si hubiera una negociación y para ver hasta qué punto reconsiderar nuestra posición en cuanto a cualquier postura”, insistió Valido. “Tendremos que decidir si podemos plantearnos un apoyo aunque se nos diga que eso lleva implícito el camino A”, sostuvo este lunes respecto a esa posible amnistía y sobre Sumar.

Este verano, la diputada de CC se pronunció sobre estas supuestas líneas Rojas a Sumar en una entrevista con Canarias Ahora, donde aclaró que si de su formación depende evitar un bloqueo, estaban dispuestos a hablar. De hecho, a su partido no le interesa volver a repetir elecciones.

En esa entrevista también explicó que “en el caso de Canarias hace cuatro años, Podemos sumó donde pudo para sacarnos de las instituciones y no quiero recordar con qué palabras ni con qué calificativos. Durante cuatro años hemos escuchado a muchos miembros de Podemos en el Parlamento de Canarias definirnos con términos muy insultantes. Es decir, no hemos estado nunca (de ese partido) ni cerca. Y nuestros votantes tampoco lo están, ni de esa ideología ni de ese grupo”.

“Siempre nos hemos comprometido a mantenernos lejos de mantener acuerdos con ese espacio”, dijo en esa entrevista en la que añadió que “diferente es que en un momento dado se plantee una ley que consideremos que es importante para la ciudadanía y nosotros no tengamos en cuenta quién la presenta y la apoyemos”, agregó.

La primero es sentarse a “hablar”

Durante la comparecencia este lunes ha remarcado que todo lo relativo a la amnistía o a la posición sobre Sumar es “futurible” y que le gustaría esperar a las conversaciones con el PSOE, ya que no la formación no está convencida de si si su voto será necesario en esa investidura. Lo cierto es que, de apoyarle, Sánchez no necesitaría el apoyo de Junts, sino que le valdría su abstención.

“Nuestra predisposición es hablar siempre, no vayan más allá… No busquen el sí o el no en este momento”, dijo Valido. La diputada también subrayó que quizás el PSOE esté esperando a que el rey le encargue formar gobierno para sentarse con CC.

Por su parte, el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, celebró el pasado viernes, a la entrada del Congreso de los Diputados, que se ponga fin a “la farsa” de la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha indicado que esperan lograr el voto a favor de CC para un nuevo periodo de mandato como presidente de Pedro Sánchez.

“Las líneas rojas las pone la organización a partir de la información que recibe del otro lado y esa información no está”, concluyó Valido.