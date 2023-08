Coalición Canaria se abre a apoyar una hipotética investidura de Feijóo

Coalición Canaria (CC) estaría dispuesta a apoyar una hipotética investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si a cambio este partido asume “la agenda canaria”. En un comunicado, los dirigentes CC admiten que están “dispuestos a hablar tras descartarse la participación de Vox en un futuro Gobierno liderado por el PP”, lo cual, recuerdan, ha sido una de sus “líneas rojas: no apoyar ningún Gobierno integrado por la extrema derecha o izquierda”. Cabe recordar que la semana pasada, el partido nacionalista también se mostró dispuesto a apoyar una investidura de Pedro Sánchez.

El sí a Aznar, el no de Oramas a Sánchez o los vetos a Sumar y Vox: así ha variado la posición de CC desde 1993

Esta decisión llega después de que el PP recibiera este lunes el 'no' de Partido Nacionalista Vasco (PNV) tras el intento de los populares de atraer su apoyo.

Una vez “despejada” esta opción, los nacionalistas canarios, que gobiernan en las islas en coalición con el PP, insisten en que están “abiertos a entablar el diálogo” con los populares “de cara al futuro debate de investidura del próximo presidente del Gobierno del Estado”. CC abunda en que “el nuevo escenario no cambia” los asuntos que subordina a “cualquier posibilidad de acuerdo”.

Así pues, el voto favorable de CC al candidato del PP “estará condicionado a que el nuevo Gobierno dé plenas garantías para el cumplimiento de la agenda canaria”.

CC alude explícitamente a la recuperación de los convenios de infraestructuras hidráulicas o educativas, a que Canarias quede exenta de la subida de las tasas aeroportuarias que prevé aplicar AENA a partir del 1 de marzo de 2024 o a la cogestión de los aeropuertos, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

También ponen como condición “la actualización inmediata” de los costes tipo del transporte de mercancías, “la transferencia total” de las competencias de Costas, o la transferencia de las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, entre ellas, los 100 millones de euros del Plan de Reconstrucción de La Palma.

Asimismo, ponen sobre la mesa la ampliación a diez años de la bonificación del 60 % del IRPF para los palmeros y palmeras o la ampliación al menos un año de la gratuidad de las guaguas y tranvía.

CC reclama adicionalmente la participación de la comunidad autónoma en la política migratoria y en las reuniones que se mantienen con Marruecos sobre este asunto o para la delimitación de las aguas.

La reforma del sistema de financiación autonómica es otro de los ejes fijados por los nacionalistas que reclaman “un modelo más justo con Canarias” y que “deje totalmente al margen” las partidas que ingresa las islas por el Régimen Económico y Fiscal. CC señala por último que está dispuesta a “abrir el diálogo” pero advierte de que “hablar del futuro de España es también hablar del futuro de Canarias”.

“Nuestro apoyo al futuro presidente del Gobierno dependerá siempre de una condición que para Coalición Canaria es firme e inamovible: la defensa de Canarias”, concluye la nota.

