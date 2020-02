La consejera de Sanidad afirma que el aumento y el envejecimiento de la población son causas de las listas de espera

El aumento y el envejecimiento de la población son las causas del incremento de las listas de espera sanitarias en Canarias, según la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, quien ha afirmado que son "inherentes" a un sistema sanitario público, universal y gratuito.



Teresa Cruz, que ha comparecido en dos ocasiones en el Parlamento de Canarias para hablar de las listas de espera a petición del PP y de su partido, el PSOE, ha relacionado la subida de las listas de espera con el crecimiento de la población mayor de 65 años que consume más servicios sanitarios. Según la consejera, desde diciembre de 2018 al mismo mes de 2019 se ha incrementado la población en más de 25.000 personas y, por tanto, también las personas que disponen de tarjeta sanitaria.



Ha calificado de "espectacular" el crecimiento poblacional durante este periodo, durante el cual en Tenerife se han generado 12.000 tarjetas sanitarias nuevas, en Lanzarote 3.035 y en Fuerteventura 2.390. Al mismo tiempo, ha aumentado el envejecimiento de la población mayor de 65 años, que en el periodo 2014-2018 ha subido un 7%, sector que demanda mayores recursos sanitarios.



También ha informado de que en los cuatro hospitales de referencia de Canarias hay 148 personas ocupando camas de agudos que no requieren esa atención y en urgencias 350 pacientes que han sido dados de alta y no se van. Asimismo, se ha referido a los avances científicos que conllevan pruebas diagnosticas que antes no se solicitaban, lo que también ha hecho que suban las listas de espera.



Unos recursos "finitos y limitados" hacen frente a una demanda de la población "creciente", ha indicado Teresa Cruz, quien cree que no se trata de un problema coyuntural sino estructural generado a lo largo del tiempo. Aunque se han implementado planes de choque con una inversión "significativa" que han amortiguado los problemas, no se ha acabado con las listas de espera, ha reconocido.



Para la consejera, que no es tan relevante el número de personas en las listas de espera sino el tiempo de espera, es sorprendente que no se haya hecho un análisis en los últimos 25 años sobre lo que ocurre con las listas de espera en Canarias. Teresa Cruz también ha aclarado que, en su opinión, los sanitarios canarios son "extraordinarios" y ha avanzado que 260 profesionales del Servicio Canario de la Salud participan en tres documentos vinculados a las listas de espera.



De forma paralela, la Consejería ha encargado un análisis nacional e internacional de las listas de espera para que, una vez culminen todos los análisis, el Gobierno realice un informe final que se trasladará a todos los partidos.



Respecto al "repunte" experimentado en las listas de espera, la consejera ha detallado que en relación al 31 diciembre de 2019 hay 1.200 pacientes más en la lista de espera quirúrgica, un 5,1% más, donde hay 25.888 pacientes, el 77% de ellos de menos de seis meses con una media de tiempo de espera de 133 días.



También se ha referido a la "colaboración estrecha" que quiere que la sanidad pública tenga con la concertada, a pesar de que se han recortado 4.215 intervenciones quirúrgicas en los centros privados. Esta bajada de traslados a la sanidad privada se debe, según Cruz, a que el anterior Gobierno presidido por CC dejó cero euros a este fin debido a que fue año de elecciones.



El diputado del PP Miguel Ponce ha insistido, a pesar de que la consejera lo ha negado y ha hablado de saturación, que los servicios de urgencias de los cuatro hospitales públicos de referencia de Canarias están colapsados. Ponce ha alertado de que esta situación se produce cuando aún no se ha llegado al pico máximo de gripe en Canarias, donde en seis meses hay 1.000 pacientes más en la lista de espera sanitaria y 9.000 en la de consultas.



Además, la espera media ha aumentado en 4 meses y una semana y se ha incrementado un 26% la lista de espera de pacientes que esperan más de seis meses, ha detallado. El diputado del PP se ha "reafirmado" en pedir el cese de la consejera de Sanidad porque, en su opinión, "miente" al negar que no hay colapso en urgencias.



La diputada de Ciudadanos Vidina Espino ha mostrado su sorpresa porque la consejera haya dicho que las listas de espera son inherentes al sistema, pues con esta declaración "parece que tira la toalla". Espino ha lamentado que los datos son "realmente peores" que los que había antes y ha culpado de ello directamente a la consejera, ya que "desde su llegada los datos han empeorado", ha agregado.

La diputada ha destacado un dato respecto a las listas quirúrgicas: han aumentado un 8% los pacientes del hospital Materno Infantil que esperan más de seis meses para ser operados.

El diputado de CC José Alberto Díaz Estébanez le ha dado la "bienvenida a la cruda realidad" a Teresa Cruz por decir que las listas de espera son inherentes al sistema.

La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río ha achacado el aumento de las listas de espera a una "trayectoria desde hace años" que provoca "estar en la situación que la que estamos". Del Río ha señalado que hay muchas camas sociosanitarias que están en hospitales, donde a su juicio se deberían de contratar más especialistas y operar por la tarde, y que faltan centros de mayores.

Según la diputada de Sí Podemos Canarias, "mucho dinero" público se ha ido a conciertos con hospitales privados para tratar de solucionar los "problemas estructurales" que Canarias arrastra desde hace años.

La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez ha abogado por potenciar la cirugía menor y la atención primaria, así como por marcar unas prioridades en las listas de espera que incluya la necesidad de crear camas sanitarias y socionsaniatrias.

El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha valorado que el Gobierno no se esconda ante retos como las listas de espera sanitarias pues, ha coincidido con la consejera en que son "inherentes" a un sistema público sanitario. Ramos ha dicho que no quiere centrarse en las cifras sino ir al foco de un "problema estructural" que es menor en La Gomera que en Lanzarote o Fuerteventura porque hay menos habitantes.

El diputado del PSOE Marcos Hernández ha señalado que la gestión responsable de las listas de espera es la base de un sistema público de calidad y que para mejorarlas debe haber un cambio en el modelo de gestión, lo que precisa un riguroso análisis de la demanda. Hernández ha opinado que las medidas de choque y las derivaciones de pacientes a hospitales privados "no son la solución", pues "así no mejoran las listas de espera".