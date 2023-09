CC reafirma su voto a Feijóo y le pide “un apoyo sin excusas” con la “agenda canaria” aunque no logre ser presidente

La diputada de CC, Cristina Valido, se reafirma en brindar su apoyo al candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, al que pide un “un apoyo sin excusas” con la “agenda canaria” aunque su investidura no prospere.

Valido ha asegurado que su partido no se va a quedar con el “agradecimiento” del PP sino que entiende que sigue un compromiso por su parte. “Independientemente de que esta investidura no prospere, es el compromiso para 137 diputados con cuestiones que a lo largo de la legislatura irán poniéndose sobre la mesa. No nos vamos a quedar con este agradecimiento sino que entendemos que este apoyo ha de traducirse en un apoyo sin excusas del PP a todo lo que Canarias necesite”, ha defendido tras el primer discurso de Feijóo en la sesión de investidura.

El pasado 23 de agosto, Valido firmó junto a los miembros del PP la llamada “agenda canaria”, en la que se recogen cuestiones como “acordar” y “pactar” nombramientos, entre los que destaca el “director” de Televisión Española (TVE) y de Radio Nacional de España (RNE) en las Islas.

El documento ratificado entre la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el secretario de organización de CC, David Toledo, también recoge otras cuestiones como el respeto de los fueros canarios, es decir, del Estatuto de Autonomía y las leyes que regulan el Régimen Económico y Fiscal (REF); un calendario que incluya el traspaso de competencias reconocidas en el Estatuto; que “si se afronta una reforma de la Constitución, reconocer la condición de ”ultraperiferia“ de Canarias como hecho diferencial”.

El resto de medidas son en su mayoría asumibles para el PSOE, quien no se fía de un socio como CC, que en 2020 votó en contra de la investidura de Sánchez pese a que el partido había acordado abstenerse.

En los últimos días, CC ha sacado a pasear su ala más conservadora para imponer nuevas líneas rojas al PSOE, como es en el tema de una hipotética amnistía. De hecho, Es el único partido que se denomina “nacionalista” que se ha quedado solo al posicionarse en contra de la hipotética amnistía a los líderes catalanes del 'procés'.