La cúpula del PP en Santa Lucía de Tirajana 'ficha' por UxGC

Unidos por Gran Canaria ha cerrado un acuerdo para la incorporación de Sergio Vega Almeida, presidente del PP de Santa Lucía de Tirajana hasta hace unas semanas, así como de gran parte de la cúpula local de los populares.

Esta decisión tiene que ver con el congreso para funcionarios celebrado en San Bartolomé de Tirajana, que costó medio millón de euros. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana puso 100.000 euros, un hecho que levantó mucha polémica en el municipio del sureste grancanario.

Semanas más tarde, cuando el Ayuntamiento se disponía a aprobar los presupuestos para 2023, Sergio Vega rompió la disciplina del partido y votó a favor. La orden del presidente del Partido Popular (PP) de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, era abandonar el gobierno local (NC-Fortaleza-PP). El otro concejal popular, Marcos Rufo, sí que voto en contra.

Más tarde, el propio Vega votó a favor de rechazar una reprobación contra el alcalde, Francisco García, por la polémica inversión en el congreso de funcionarios.

Vega fundamenta este cambio por la decisión de la dirección insular del PP de entregar el partido en Santa Lucía de Tirajana a otra formación política, Agrupación de Vecinos.

El nuevo dirigente de Unidos por Gran Canaria en Santa Lucía de Tirajana, junto con todo su equipo, ha asegurado que “es la hora de centrarse en la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana, sin mirar el interés personal o partidista”. Se ha mostrado contundente a la hora de explicar la ruptura con su anterior partido, “hemos intentado reconducir la situación en la que han dejado al PP de Santa Lucía de Tirajana y evitar que se vendiera a terceros por intereses personales, dando la espalda a los vecinos y vecinas del municipio”.

Además, añadió que “desde hace unos meses se han ido celebrando reuniones entre el PP y Agrupación de Vecinos (AV), a espaldas del presidente y el comité ejecutivo de Santa Lucía, al efecto de entregar el partido a AV, como ya hiciera, hace más de una década, en San Bartolomé de Tirajana, donde el PP ya no existe por haber sido fagocitado por AV, bajo la dirección de Marco Aurelio Pérez. Este hecho ha derivado en un intento de ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento, para favorecer los intereses electorales de AV; que, a día de hoy, se encuentra en la oposición, ”algo en lo que no voy a participar, porque no ha habido incumplimiento por parte de ningunos de los partidos que lo forman“, señaló el líder local de la formación grancanaria.