Dimite el secretario de organización de Podemos Canarias: “Esta derrota electoral no nos define, nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos”

El hasta ahora secretario de organización de Podemos Canarias, César Merino, ha dimitido este miércoles de su cargo tras los resultados electorales que cosechó la formación el pasado domingo (quedó fuera del Parlamento de Canarias y de los cabildos y obtuvo diez concejales). “Esta derrota electoral no nos define, sino que nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos y a encontrar nuevas formas de movilización y acció”, subraya en la carta que ha enviado ya a los círculos del partido.

En la misiva, Merino explica que “es tiempo de reflexión y autocrítica” y que es necesario reconocer los errores en la manera en que se ha abordado la lucha de clases y se ha “conectado con las necesidades y aspiraciones de nuestro querido pueblo canario”. “Quizás hemos sido insuficientes en nuestra capacidad para transmitir nuestro mensaje y movilizar a las masas. Tal vez hemos descuidado aspectos fundamentales de la realidad cotidiana de las personas, centrándonos en discusiones ideológicas que no han resonado con sus preocupaciones más inmediatas”, añade.

Merino fue una de las personas encargadas de negociar una confluencia progresista para Canarias, que terminó con una alianza con IUC y Sí se Puede. En el escrito admite que quizás no fue capaz “de transmitir con la claridad y la pasión necesaria nuestros ideales y propuestas. Seguro que cometí errores en la estrategia o no fui lo suficientemente receptivo a las demandas y necesidades de nuestra base”.

“Es mi obligación reconocer que, en cierta medida, hemos fallado en conectarnos con nuestra gente de manera efectiva. No hemos sabido transmitirles el mensaje de esperanza y transformación que tanto necesitaban. Debemos reconocer y corregir nuestras propias debilidades, para así recuperar su confianza y trabajar juntos en la construcción de un futuro más justo”, remarca.

El ya exsecretario de Organización también destaca que en estos años se han producido hechos positivos y que siente “orgullo” porque su partido ha defendido “valientemente los derechos de Canarias y luchado por una sociedad más equitativa. Debemos recordar que nuestros avances no han sido en vano y que, a pesar de esta derrota, nuestro legado de lucha y resistencia se mantiene vivo”.

Una reivindicación de unidad

Merino ha aprovechado en esa despedida para apelar a la unidad. “Ahora más que nunca, es el momento de unirnos, aprender de nuestros errores y fortalecer nuestros lazos como movimiento. Debemos ser humildes en la derrota y valientes en la adversidad. La lucha por la justicia social y la igualdad no se detiene con una derrota electoral, sino que se renueva con más fuerza y determinación”, asegura.

Asegura que, a partir de ahora, trabajará “incansablemente”, ya no desde un cargo orgánico, “sino desde las bases, para recuperar la confianza perdida y reconstruir los puentes que nos unen como movimiento de progreso y transformador”.También insiste en su compromiso con los valores progresistas y su convicción “en la necesidad de una sociedad más justa y equitativa permanecen inquebrantable”.

Una crítica al voto a la derecha y a los medios

Merino también lamenta en dicha carta que la clase obrera, que ha sido históricamente explotada haya decidido “dar su voto a la derecha y su ala más extrema o simplemente abstenerse dejando un hueco de participación de casi el 60%”. “Es doloroso aceptar que quienes más sufren las consecuencias de un sistema injusto y desigual hayan optado por aquellos que históricamente han representado los intereses de las élites y de los privilegiados. La transformación de esta lucha de clases en una elección de la clase obrera por la derecha es un golpe difícil de asimilar para quienes hemos dedicado nuestras vidas a defender sus derechos”, apunta.

También subraya en la misiva que “algunos medios de comunicación y los poderes establecidos manipulan y distorsionan la realidad a su conveniencia” y reprocha que se haya utilizado su influencia “para difundir una imagen distorsionada de nuestras propuestas y han alimentado el miedo y la desinformación entre la clase trabajadora”.

“Es comprensible que, en un entorno saturado de información sesgada y manipulada, la ciudadanía de a pie pueda llegar a votar en contra de sus propios intereses, guiada por los mensajes engañosos de los medios y los poderes que buscan mantener su estatus privilegiado. La manipulación y la influencia de estos actores en la opinión pública han sido un factor determinante en el resultado de estas elecciones generando opción de voto a propuestas y candidatos que ni siquiera conocían”.

Agradece la confianza a Laura Fuentes

Merino concluye su carta con agradecimientos a Laura Fuentes, coordinadora de Podemos en Canarias, pero también recuerda a la militancia por su dedicación y compromiso. “En mi memoria quedará para siempre el cariño y el respeto que me han mostrado y el orgullo de nuestro encuentro de militantes y el acuerdo histórico, aunque no entendido, de la confluencia histórica en Canarias de los partidos progresistas (que quisieron) en Canarias. Estoy convencido de que tenemos base suficiente para salir de esta situación y estaré en la trinchera que me toque”, resume.

Para el integrante de esta formación, ahora hay un Podemos Canarias “más unido, pacificado, con más militantes que nunca y mas Círculos”. “Es fundamental que seamos agradecidos por los logros alcanzados hasta ahora. No podemos olvidar el orgullo que sentimos al haber defendido valientemente los derechos de Canarias y luchado por una sociedad más equitativa. Debemos recordar que nuestros avances no han sido en vano y que, a pesar de esta derrota, nuestro legado de lucha y resistencia se mantiene vivo”, destaca.