La diputada Vidina Espino acusa a la Mesa del Parlamento canario de prevaricar por pedir un informe sobre su transfuguismo

Vidina Espino, la diputada tránsfuga que es portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias desde que abandonó Ciudadanos, ha protagonizado este miércoles una polémica rueda de prensa en la que, además de anunciar que donará el dinero de su Grupo Parlamentario a los damnificados por el volcán de La Palma, ha insinuado que la Mesa del Parlamento de Canarias ha prevaricado al solicitar al Consejo Consultivo un informe acerca de su situación como diputada tránsfuga. Según ella, al pedir esa información, la Cámara se saltó a los Servicios Jurídicos, quienes, en su opinión, “con toda probabilidad hubieran dicho que en el Parlamento deben aplicarse el Reglamento y las leyes, no los pactos entre partidos, pues no son ley”.

Según ella, abandonó Ciudadanos por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos” por ese partido con los canarios. Sin embargo, la versión del partido es bien distinta: renunció al acta cuando supo que iba a ser sustituida como portavoz del grupo en el Parlamento y se escudó en que ella defendía el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y Ciudadanos no, cosa que la formación negó categóricamente. Desde entonces, el partido la considera tránsfuga y, de hecho, solicitó a la Secretaría del Parlamento que así la calificase. Este órgano respondió que, aunque cumple con los requisitos para ello, "no puede emitir una declaración política en dicho sentido" al estar tasada en el Reglamento de la Cámara que su función técnica es solo de "calificación y admisión a trámite". Es decir, la Mesa reconoce que cumple los requisitos para ser considerada tránsfuga, pero no puede calificarla así formalmente.

En su comparecencia de este miércoles, Espino ha insistido en que ella no es ninguna tránsfuga y ha arremetido también contra el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, a quien ha acusado de tener "actitudes machistas", ser un maleducado y haber protagonizado "el mayor caso de transfuguismo de la historia de Canarias". La comparecencia ha sido tan subida de tono que Ciudadanos, se ex partido, ha emitido un comunicado ante "las graves afirmaciones y acusaciones" vertidas por Espino.

En la rueda de prensa, la diputada, además de despacharse contra el vicepresidente del Gobierno, anunció que ha registrado una solicitud a la Mesa para poder donar a La Palma “200.000 euros del remanente" de su grupo parlamentario. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, ha hecho esta propuesta sin que el otro diputado del grupo, Ricardo Fernández de la Puente, supiera nada de esa medida.

En el comunicado de Ciudadanos, la formación asegura que "la señora Espino ha anunciado de manera teatral una serie de acuerdos en nombre del Grupo Parlamentario Mixto" los cuales "no han sido acordados" por dicho grupo, conformado por los dos diputados de Ciudadanos "hasta el abandono del partido por la Señora Espino".

"Lucimiento propio" a costa de la tragedia de La Palma

Ciudadanos ha enfatizado que "nadie puede ser ajeno" el drama que se vive estos días en La Palma por la erupción volcánica, pero que "no es de recibo usar la tragedia para lucimiento propio". Además, el partido ha recordado que los ciudadanos deben exigir a quien administra dinero público que sea muy "cuidadoso", y más en el caso de alguien como Espino, "que escapa totalmente al control y fiscalización de formación política alguna puesto que al abandonar Ciudadanos solamente rinde cuenta ante ella misma de sus actos".

Por este motivo, explica Ciudadanos, el diputado Ricardo Fernández de la Puente ha consultado "de urgencia" tanto a los Servicios Jurídicos del Parlamento de Canarias como al Órgano Fiscalizador para que estos confirmen que el donativo de fondos propios del Grupo Parlamentario Mixto "anunciado unilateralmente por la señora Espino se ajusta a legalidad".

Ciudadanos ha añadido que la respuesta de ambos organismos ha sido que "no es posible tal donativo puesto que la subvención con que se dota a los Grupos Parlamentarios es de carácter finalista y no se puede destinar al fin pretendido por el mero hecho de que una diputada tránsfuga así lo estime oportuno".

Por último, la formación añade que no solo está "totalmente de acuerdo" en que se hagan llegar todos los fondos posibles a los damnificados del volcán, sino que así lo ha demandado y lo seguirá haciendo allí donde fuere necesario, "pero no al dictado de una tránsfuga".

Ataque al vicepresidente del Gobierno

Por otro lado, Espino ha dedicado parte de su intervención en la rueda de prensa a arremeter contra Nueva Canarias, partido que según ella nació "del mayor caso de transfuguismo" de las islas y, especialmente, contra su presidente, Román Rodríguez, a quien ha acusado de tener un "creciente gasto en asesores", "reiterados aumentos de sueldo", "tejemanejes en la televisión pública" y "falta de educación y actitudes machistas”.

En su opinión, a Rodríguez “la crítica política le incomoda y molesta”, porque lo presenta a los ciudadanos "tal y como es, un político que si alguna vez tuvo la vocación de servicio público, la perdió hace mucho tiempo y ahora lo que hace es servirse él de lo público".

Ante estas palabras, Ciudadanos ha comentado que quiere dejar "meridianamente claro que son única y exclusivamente opinión de la diputada tránsfuga y no, obviamente, del Grupo Parlamentario Mixto – Ciudadanos".