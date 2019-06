El diputado más joven del Parlamento de Canarias es de La Aldea y no ha visto un Gobierno sin CC

Natural de La Aldea de San Nicolás, forjó durante 18 años en este municipio, el más recóndito de la isla de Gran Canaria, una personalidad luchadora y ambiciosa. Desde su etapa en el instituto ya destacaba por ser un joven lleno de inquietudes e inconformismo con muchas ganas de cambiar las realidades de su día a día. Poco a poco fue despertando un sentido político que llamaba la atención entre quienes le conocían y fue esa ambición la que le hizo comenzar a trabajar en el Partido Socialista de La Aldea. El pasado 26 de mayo, con 24 años, David Godoy Suárez se convirtió en el diputado electo más joven del Parlamento de Canarias. Aportar frescura, renovación y cambio es el propósito para los próximos cuatro años de este joven que no ha visto un Gobierno de Canarias en el que no haya estado Coalición Canaria (CC), el partido que ha copado el poder en el Archipiélago los últimos 26 años.

Mientras estudiaba bachillerato en el IES La Aldea quiso dar un primer salto a la política y comenzó a militar en el Partido Socialista del municipio. Decidió aliarse con esta formación porque sentía que era la que lo representaba, con la que más afinidades ideológicas tenía. Fue el secretario general de Juventudes Socialistas (JS) de La Aldea y desde ahí ascendió hasta que en febrero de 2018 se convirtió en el líder de la formación en Canarias.

Ha compaginado su corta vida política con sus estudios y su trabajo como Asistente de Dirección y Coordinador de las Asociaciones en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de La Palmas, hasta que hace unos días presentó su baja laboral para ejercer como parlamentario.

Las ganas de que Juventudes Socialistas tuviera representación por primera vez en la Cámara fue lo que motivó a este joven aldeano a presentarse a unas primarias abiertas en el partido para ir en la lista por Gran Canaria. No era un reto fácil, pero Godoy consiguió meterse entre las candidaturas más votadas en la plancha insular de los socialistas, en la que fue como número tres.

Desde los comicios del pasado 26 de mayo, donde el PSOE se convirtió en la fuerza más votada con 25 escaños, este joven político se prepara para sustentar un Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, o para hacer una fuerte oposición en caso de que las otras fuerzas políticas lleguen a un acuerdo que deje a los socialistas fuera del grupo de gobierno.

Su deseo es formar un gobierno de “cambio” para Canarias. “Tenemos que cambiar la realidad después de 26 años de incapacidad política”, explica Godoy a este periódico, “y trabajaremos para que esa realidad se haga posible”. Aunque hasta ahora los socialistas no se han pronunciado sobre posibles pactos, tienen claro que existen varias opciones y que “todas pasan por el PSOE”.

David Godoy, secretario general de Juventudes Socialistas en Canarias.

Godoy adelanta que no pondrán líneas a rojas a ningún partido que esté “dispuesto” a cambiar la realidad en la Islas, dejando ver que Coalición Canaria no es una de las opciones. “Evidentemente a mi me gustaría un pacto de progreso y de izquierdas, pero la prioridad de todo es cambiar Canarias y si eso pasa por llegar a acuerdos con otras formaciones que no sean de izquierdas pues lo tendremos que hacer porque es un cambio que pide la sociedad isleña”, confiesa.

Es consciente del desafío al que se enfrenta, pero se siente preparado para ello. “Es un reto a nivel personal porque voy a estar rodeado de grandes figuras políticas de Canarias durante mucho tiempo, pero eso no significa que no esté a la altura de las circunstancias”, aclara. Para Godoy es un orgullo tener la posibilidad de participar en política “a esos niveles” y se siente satisfecho de haber logrado la representación de JS en el Parlamento autonómico.

Para estos cuatro años su mayor objetivo es “representar a los jóvenes de Canarias” y “crecer en el ámbito personal y político”. El aldeano considera que es la persona apropiada ya que conoce de cerca las necesidades de la juventud. “Yo he pasado por esas necesidades de falta de una educación de calidad, de no poder enfrentarme a ciertos retos por las condiciones económicas, por la búsqueda de un empleo que no me lleve a estar explotado en una empresa, por la búsqueda de vivienda…”, enumera. “Esa experiencia de alguien joven la puedo representar yo mejor que una persona de 40, 50 o 60 años, que no por eso significa que vayan a trabajar por los jóvenes”, apunta.

En estos momentos no se ve toda la vida en política, pero aclara que “una vez que estás dentro es imposible desvincularse”. El secretario general de Juventudes Socialistas piensa que si una persona se inicia en política con el “afán de cambiar la vida de la gente siempre se va a mantener con esas ganas de trabajar por la sociedad”. No obstante, considera que se debe dar la regeneración, tanto en las instituciones como dentro de los partidos y afirma que cuando llegue el momento de apartarse lo hará “sin ningún problema”.

Está seguro de que se le presenta una “experiencia” que le va a “enriquecer muchísimo” y su afán es convertirse en el primero de otros muchos que vengan detrás. “Me gustaría abrirles la puerta a todos esos compañeros y compañeras, no solo del PSOE sino de otros partidos, que puedan formar parte del Gobierno de Canarias y dar otra visión de lo que es la política de Canarias”, manifiesta.

Godoy no se olvida de su querido pueblo, al que visita con frecuencia ya que gran parte de su familia vive allí. “Estoy más que orgulloso de ser el diputado más joven de Canarias y de ser el primer diputado que el PSOE La Aldea tiene en el Parlamento de Canarias”. “Defenderé los intereses de los aldeanos por encima de cualquier otro interés partidista o electoral y espero que se sientan orgullosos, después de estos cuatro años, de cómo los he representado en el Parlamento”, sentencia.