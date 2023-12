El Gobierno canario anuncia un aumento en las pensiones no contributivas, pero quita el extra de 250 euros del anterior Ejecutivo

El Gobierno de Canarias ha anunciado este martes que las pensiones no contributivas aumentarán en los próximos años, pero ha eliminado el extra de Navidad de 250 euros que venía otorgando el anterior Ejecutivo. Se trataba de una medida que beneficiaba a unas 43.000 personas que cobran una pensión no contributiva en las Islas.

Podemos había reprochado hace unas semanas la ausencia de ese pago y advirtió de que las cuantías de estas pensiones, que regula el Estado, son las “más bajas” de las pensiones, estando actualmente en 484,61 euros al mes. Por ello, considera “fundamental que la comunidad autónoma complemente dichas pensiones”.

“Las personas que reciben pensiones no contributivas en Canarias no solo tienen garantizadas sus prestaciones, sino que comprobarán que a partir del próximo mes de enero y en los años sucesivos hasta 2027 contarán con un aumento importante en las cuantías que perciben”. Así lo aseguró la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en contestación a una pregunta parlamentaria sobre si están garantizadas las pensiones no contributivas de las personas jubiladas de Canarias.

Para Delgado, “las circunstancias generadas por la pandemia ya no existen; no es lógico mantener una ayuda puntual como la otorgada en la legislatura anterior de 250 euros a las familias que cobran pensiones no contributivas porque, incluso, podría perjudicarlas”, explicó en relación a la ayuda puntual y de carácter extraordinario de 250 euros que fueron aprobadas en los años 2021 y 2022 con el fin de ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad social a la adquisición de material de protección ante la situación de pandemia generada por el Covid-19.

“Hemos hecho una consulta en la que se nos indica que, en el caso de abonar de nuevo esta ayuda, la misma repercutiría negativamente en la renta de las personas que reciben pensiones no contributivas por jubilación e invalidez”, aseguró la consejera de Bienestar Social.

“Concretamente, el Gobierno de España nos ha señalado que esta ayuda sí tenía en su momento el carácter de renta no computable debido a la obligatoriedad del uso de dichas medidas de protección. Sin embargo, una ayuda extraordinaria en estos momentos tendría el carácter de renta o ingreso computable a efectos de determinar el derecho y la cuantía de la pensión no contributiva, por lo que algunos beneficiarios de estas pensiones no contributivas se podrían ver perjudicados”, añadió.

Las personas jubiladas no recibirán de nuevo la ayuda única de 250 euros, pero asegura que contarán “con una cantidad muy superior en 2024 en aplicación del Real Decreto Ley 2/2023, que permitirá a los beneficiarios de estas pensiones cobrar una subida progresiva de ingresos durante los próximos cuatro años”.

Según el Real Decreto citado, las ayudas de las pensiones no contributivas pasarán de los 6.784,53 euros actuales hasta los 7.300 euros anuales en 2024, es decir, 516 euros más que lo recibido este año; cuantía que será en 2025 de 7.599,9 euros anuales, 815 euros más que ahora; de 7.900 euros en 2026, 1.115 euros más y de 8.250 euros anuales en 2027, 1.466 euros más que en la actualidad.

“Se trata de cuantías consolidadas que además no perjudicarán a los beneficiarios a la hora de computar sus rentas”, matizó Delgado, quien culminó su intervención recordando que la Consejería está inmersa en el desarrollo de la Ley de la Renta Canaria de Ciudadana y en los complementos que se recogen “de modo que las ayudas no sean puntuales, sino consolidadas y que, de verdad, cubran las necesidades y permitan vivir dignamente a las familias que peor lo pasan en las Islas”.