El presidente del Gobierno canario prioriza "el cambio climático y la renta ciudadana" en su legislatura

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó que las dos "emergencias" para Canarias en esta legislatura son la ley contra el cambio climático y la ley de renta ciudadana, lo cual requerirá "ajustar" las prioridades presupuestarias y un pacto compartido con la sociedad en el que deben participar los empresarios.



En una conferencia ante representantes empresariales en un foro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el presidente repasó los indicadores económicos, sociales y medioambientales de Canarias en relación al resto del país, todos bastante negativos, pero anunció que el Gobierno "tiene un plan".



"El Gobierno tiene un plan" para "enfrentarse a la realidad" y mejorar la situación en los próximos cuatro años, un plan que no puede acometer solo y que requiere del concurso de otras administraciones y de la sociedad.



Se basa en invertir más y reorientar la inversión hacia la resolución de problemas medioambientales y sociales, en buscar el acuerdo con el Estado en lugar del enfrentamiento y en aplicar una política fiscal más redistributiva.



El presidente afirmó que la sociedad demanda a sus instituciones que promuevan la justicia social, el desarrollo sostenible y la economía solidaria, y en esos factores es preciso avanzar de manera armónica.



En el caso de Canarias hay mucho por mejorar, porque está entre los peores lugares de España en los indicadores medioambientales (residuos, gestión del territorio, energías limpias, calidad del aire, costas...), en la situación social (pobreza, desigualdad, dificultades para llegar a fin de mes, carencia material severa...) y económica (PIB per cápita, empleo, competitividad...).



"Hay que enfrentarse a la realidad", repitió Torres antes de abordar las propuestas que quiere hacer el Gobierno y en las que buscará que se impliquen las demás administraciones y la sociedad.



Afirmó que "hay que invertir más" pero también mejor, y para ello el ejecutivo quiere revisar el Fondo de Desarrollo de Canarias, 160 millones de euros anuales, y priorizar la vivienda pública, el saneamiento de aguas, los planes hidrológicos, las depuradoras o las potabilizadoras.



Para Torres, Canarias ha de hacer "una apuesta real por la sostenibilidad y el medio ambiente", convertirse en "un destino ecológico verdadero", en un momento en el que proliferan potenciales turistas que se plantean no viajar porque los aviones contaminan.



Además de la inversión, el Gobierno defiende huir del enfrentamiento con el Estado y de "posiciones inquebrantables" que solo llevan a litigios judiciales y a frustraciones, y apostar por buscar acuerdos con el Gobierno de España, cualquiera que sea su color político.



"Reclamaremos lo que sea necesario, no dejaremos que se pierda ni un euro", pero desde el acuerdo, insistió Torres, y subrayó que pese a las incertidumbres ya se ha confirmado que el Estado va a transferir a las comunidades autónomas los ingresos a cuenta, lo que supone 223 millones de euros para Canarias.



El tercer pilar del plan del Gobierno será su política fiscal, que debe estar al servicio de cumplir con las demandas de la sociedad a favor del medio ambiente y la justicia social.



No adelantó nuevas medidas más allá de las conocidas, pero insistió en que la rebaja de medio punto del IGIC en 2019 realizada por el anterior ejecutivo ha fracasado en sus objetivos de aumentar la recaudación, puesto que ha supuesto 200 millones de euros menos, y por tanto se va a revertir para no "perseverar en el error".



El Gobierno de Canarias además trabajará con los cabildos y ayuntamientos en esa agenda social y medioambiental para que dentro de cuatro años, cuando termine la legislatura, Canarias pueda ser una comunidad más justa, sostenible y solidaria, subrayó el presidente.